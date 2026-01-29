1.5 milyon TL altı hangi otomatik araçlar alınabiliyor?

Artan döviz kuru, değişmeyen ÖTV matrahları ve yükselen maliyetler otomobil fiyatlarını uçururken, Türkiye’de 1.5 milyon TL altı otomatik vitesli araçlar sayısı tek hanelere düştü. 2026 model yılına girilirken bu fiyat bandında kalan modeller büyük ölçüde kampanya, stok ve giriş donanımıyla sınırlı.

ALİ YILDIRIM

Otomatik vites artık lüks mü oldu?

Bir dönem B segmentinde standart hale gelen otomatik şanzıman, 2026 itibarıyla 1,5 milyon TL altı fiyat diliminde neredeyse kayboldu. Pazarda kalan az sayıdaki seçenek ise AMT şanzımanlı şehir otomobillerinden oluşuyor.

2026’da 1,5 milyon TL altına otomatik vitesli alınabilen modeller

Fiat Panda E | Elektrikli 44 KWS – 113 HP AMT | Donanım: La Prima | Fiyat: 1.499.900 TL

Kia Picanto AMT | Motor/Şanzıman: 1.0 MPI – AMT | Donanım: Feel | Fiyat: 1.290.000 TL

Neden bu kadar az seçenek var?

ÖTV matrahlarının güncellenmemesi, kur baskısı, artan üretim maliyetleri ve küçük segmentten çekilen modeller, 1,5 milyon TL altı otomatik vitesli araçları istisna haline getirdi.

Fiyatlar kalıcı mı?

Distribütörler bu fiyatların kampanya ve stokla sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlara göre 2026 içinde otomatik vitesli sıfır araçlarda yeni psikolojik sınır 1,7–1,8 milyon TL bandına çıkabilir.