Yeni Audi Q3 Türkiye’de: Daha dijital, daha dinamik, daha Audi

Audi’nin kompakt SUV sınıfındaki güçlü temsilcisi yeni nesil Q3, Türkiye’de satışa sunuldu. Modern tasarımı, yüksek dijitalleşme seviyesi, çevreci motor yapısı ve segmentinde ilk kez sunulan dijital Matrix LED far teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Yeni Audi Q3, şehir içi çevikliğini uzun yol konforuyla birleştirerek Audi’nin premium SUV DNA’sını yeni bir seviyeye taşıyor.

Büyüyen boyutlar, güçlü SUV karakteri

Yeni Audi Q3, bir önceki nesline göre 4,6 cm daha uzun ve 1 cm daha geniş yapısıyla daha fazla yaşam alanı sunuyor. Yüksekliğin 10 mm azalması sayesinde aracın ağırlık merkezi yere yaklaşarak yol tutuş ve sürüş dengesini artırıyor.

Altıgen Singleframe ön ızgara, ince far yapısı ve yatay hava girişleriyle sportif bir duruş sergileyen yeni Q3, yandan bakıldığında quattro genlerinden gelen kaslı çizgilerle öne çıkıyor.

Arka bölümdeki dijital OLED farlar ve yatay ışık çizgisi, aracın modern görünümünü tamamlıyor.

Kompakt segmentte bir ilk: Dijital matrix LED farlar

Yeni Audi Q3, kompakt SUV segmentinde ilk kez dijital Matrix LED far teknolojisini sunuyor. 25.600 mikro LED’den oluşan bu sistem, yol koşullarına göre aydınlatmayı dinamik biçimde uyarlıyor. Arka bölümdeki 36 segmentli OLED farlar ise kişiselleştirilebilir ışık imzalarıyla farklı bir deneyim yaşatıyor. MMI ekranı üzerinden dört farklı far imzası seçilebiliyor; ayrıca “eve geliş” ve “evden ayrılış” senaryolarında özel ışık animasyonları devreye giriyor.

Dijital iç mekân ve premium konfor

Yeni Q3’ün iç mekânı tamamen dijital bir sürüş ortamı sunuyor.

12,8 inç MMI Touch ekran ve 11,9 inç Audi sanal kokpit plus standart olarak sunuluyor.

Yeni direksiyon tasarımı sayesinde orta konsol daha geniş ve kullanışlı hale getirilmiş durumda. Ambiyans aydınlatma paketiyle 30 farklı renk seçeneği, lazer kesimli ışıklı kumaş detayları ve yüksek kaliteli malzemeler modern bir atmosfer oluşturuyor.

Opsiyonel SONOS Premium ses sistemi, 12 hoparlör ve 420 watt güçle dört farklı ses profili sunuyor. Ayrıca ön yan camlardaki ses yalıtımlı cam teknolojisi, otoyol sürüşlerinde kabin sessizliğini üst düzeye çıkarıyor.

Sürdürülebilir malzemelerle yenilikçi iç mekân

Audi, Q3’te sürdürülebilirliğe de özel önem veriyor.

Zemin kaplamaları ve döşemelerde geri dönüştürülmüş materyaller kullanılıyor.

Koltuk döşemelerinin yaklaşık %45’i geri dönüştürülmüş PET şişelerden, paspaslar ise Econyl balık ağı liflerinden üretiliyor.

Motor, sürüş dinamikleri ve fiyat

Türkiye’de satışa sunulan yeni Q3, 1.5 litrelik TFSI 110 kW (150 PS) motorla geliyor.

250 Nm tork üreten bu motor, 7 ileri S tronic otomatik şanzıman ile kombine ediliyor.

0’dan 100 km/s hıza 9,1 saniyede ulaşan Q3, 209 km/s maksimum hız sunuyor.

Audi drive select sistemi; Efficiency, Comfort, Dynamic, Balanced ve Individual olmak üzere beş farklı sürüş modu içeriyor. Sönümleme kontrollü süspansiyon sistemi, sürüş moduna göre sertlik ayarı yaparak hem konforu hem de sportifliği destekliyor.

Yeni Audi Q3, 4.018.796 TL’den başlayan fiyatlarla Kasım ayı itibarıyla Türkiye’deki Audi yetkili satıcılarında yerini aldı.

Kompakt SUV segmentinde yeni standart

Yeni Audi Q3; büyüyen boyutları, yüksek teknolojiye sahip aydınlatma sistemleri, dijital iç mekân mimarisi ve sürdürülebilir malzeme kullanımıyla premium kompakt SUV segmentinde standartları yeniden tanımlıyor. Audi’nin “Daha Dinamik, Daha Dijital, Daha Audi” vizyonunun somut bir yansıması olarak yollara çıkıyor.