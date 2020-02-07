Oyak Renault üretimde de liderliğini korudu

Oyak Renault, Yeni Clio’nun seri imalatına başladığı 50. kuruluş yılında 342 bin 777 adet otomobil 512 bin 584 adet motor üretimi gerçekleştirdi. 2019 yılında da yüksek üretim performansını koruyan Oyak Renault’da üretilen 122 bin adet Yeni Clio modeli, 30 ülkeye ihraç edildi.

Oyak Renault, Türkiye’nin en büyük entegre otomobil fabrikası. Yeni Clio modelinin seri imalatına başladığı 2019 yılını, 342 bin 777 adet otomobil, 512 bin 584 adet motor üretimi ile tamamlayarak sektördeki liderliğini korudu. Oyak Renault ayrıca geçtiğimiz yıl 227 bin 231 vites kutusu ve 702 bin 960 adet şasi üretti. Öte yandan fabrikalarının içinde yer alan ve Renault Grubu’nun tüm dünyadaki tesislerine parça ve yedek parça ikmali gerçekleştiren İttifak Uluslararası Lojistik Merkezi’nden yapılan taşıma hacmi de geçen yıl 821 bin 769 metreküpe ulaştı.

CLİO ÜRETİMİ İLK KEZ TÜRKİYE’DE BAŞLADI

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Oyak Renault’nun 2019 yılına ait üretim ve ihracatına ilişkin değerlendirmede bulundu. Aoun, şöyle konuştu: “Kuruluşumuzun 50. yılını kutladığımız 2019 yılında da göstermiş olduğumuz performans sayesinde otomobil ile motor üretimlerinde ve ihracatta önemli başarılara imza attık. Grubu’nun bir parçası olarak Oyak Renault Türkiye’ye değer katmaya devam etti. 2019’da Yeni Clio’nun seri üretimine tüm Renault fabrikaları arasında ilk olarak fabrikamızda başladık. Otomotiv pazarında yaşanan zorluklara rağmen, üretimimize planladığımız gibi hiç ara vermeden devam ettik. 50 yıllık bilgi birikimimiz ve tecrübemizle, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu yıl devreye girecek yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon tesisimizle, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek hibrit motorun seri üretimine başlayacağız.”