2019 yılında 107 milyon euro yatırım yapan TOFAŞ, 2020’de yatırım atağını 2 katına çıkaracak. Tofaş CEO’su Eroldu “Fiat 2019’da otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri oldu” dedi.

Tofaş, 2019 yılını başarılı bir performansla kapattı. Bursa’daki fabrikasında banttan indirdiği 264 bin adet araçla üretimin yüzde 18’ini sırtladı. Marka, ürettiği araçların 194 bin 145 adedi ile Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 15’ini tek başına yaptı. Bu veriler doğrultusunda, Tofaş’ın 2019 yılı gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak 18,8 milyar TL oldu. Aynı dönemde marka net karını 1,5 milyar TL’ye ulaştırdı. Tofaş ayrıca, 2019’da 2.3 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti. 919 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Son 10 yılda ise yaklaşık 7 milyar dolarlık dış ticaret fazlası yarattı. Tofaş 2019 yatırım ayağını 2020’de de sürdürecek.

ALTIN FABRİKA UNVANI ALMIŞTI

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Fiat Chrysler Automobiles’a (FCA) bağlı 400 fabrikanın yer aldığı uluslararası kuruluşların üretim faaliyetlerinde küresel standartları belirleyen WCM programı kapsamında, 2013 yılında ‘Altın Fabrika’ unvanını alan fabrikamız, 2019 yılında mevcut puanını daha da yükselterek Fiat Chrysler Automobiles (FCA) bünyesindeki otomobil fabrikaları arasında en üst seviyeye ulaştı”diye konuştu.

TEST EKİPMAN YATIRIMI

Cengiz Eroldu; ülkemizin önde gelen ve Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) EMEA Bölgesi’ndeki iki Ar-Ge merkezinden biri olan Tofaş Ar-Ge’ye, kuruluşundan 2019 yılına kadar 58 milyon Euro’yu aşan alt yapı yatırımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Eroldu, 2019 yılında 25’inci yılını kutlayan Ar-Ge merkezine, 10 milyon Euro’luk ilave test ekipman yatırımı gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

2019’DA LİDER OLDU

Cengiz Eroldu, “Fiat geçtiğimiz yılyüzde 15,9’luk pazar payıyla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri oldu. Alfa Romeo ve Jeep markalarımız da daralan pazarda satış hacimlerini koruyarak pazar paylarını artırma başarısı gösterdi” dedi. 2019’da bir önceki yıla göre binek otomobil pazarında adetlerini artıran tek markanın Fiat olduğuna değinen Eroldu, 2019 yılında Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili unvanını 4’üncü yıla taşıyan Egea ile Fiat markasının önemli bir ivme yakaladığına da dikkat çekti.

SEGMENTİNİN EN DAYANIKLISI SEÇİLDİ

Eroldu “2015 yılında 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz Egea, geçen yıl da ezber bozmaya devam etti. Hatchback ve Station Wagon karoserli versiyonlarında sportif donanıma sahip 3 yeni özel seri satışa sunduğumuz Egea ile otomobil pazarındapayımızı yüzde 8.6’dan yüzde 14.8’e yükselterek önemli bir sonuç elde ettik. Fabrikamızda geliştirilen ve dünyanın pek çok farklı noktasına “Tipo” ismiyle ihraç ettiğimiz Egea’nın geçtiğimiz günlerde Almanya’da “segmentinin en dayanıklı otomobili” seçilmesinden de ayrıca memnuniyet duyduk. Devreye aldığımız güncelleme yatırımı ile Egea’nın, 2020 ve sonrası dönemlerin en iddialı otomobillerinden olmayı sürdüreceğine inanıyoruz. Hafif ticari araçlarda ise Fiat Professional markamız yılı pazar ikincisi olarak tamamladı. Fabrikamızın üretim bandından, 6 milyonuncu aracımızı indirdik. Doblo ise 2 milyon adet gibi önemli bir üretim eşiğini aştı” ifadelerini kullandı. 2020 yılında istikrarlı performansımızı koruyacağız.

YATIRIMLARIMIZ 2 KAT ARTACAK

Eroldu, 2020 yılı beklentilerine de değindi. Cengiz Eroldu, Türkiye toplam pazarının 560-600 bin adet seviyesinde kapanmasını beklediklerini ifade ederken; “2020 yılında yatırımlarımızı geçen seneye göre 2 katından fazla arttırarak sürdüreceğiz. 2019 gibi zorlu bir yılda gösterdiğimiz başarıyı, 2020’ye taşıyarak istikrarlı performansımızı koruyacağız” açıklamasında bulundu.