Otomobillerin hız sınırları kaç olmalı? Otoban ve otoyollarda hız sınır kaç kilometre? Avrupa’da hız sınırları. Sizler için sıraladık…

Dünyanın birçok notasında hız sınırları bir bir değişiyor. Daha önce birçok Avrupa ülkesinde hız sınırları yokken şimdi, bu düzen yavaş yavaş rafa kalkıyor. Euronews Türkçe’nin aktardığına göre, Avusturya hükümeti otoban hız sınırını saatte 130’dan 140’a çıkaran uygulamaya son veriyor. Viyana ve Salzbourg arasında Ağustos 2018’de deneme amacıyla yürürlüğe giren uygulama 1 Mart 2020’de sona erecek. otoban ve otoyollarda hız sınır kaç kilometre?

SİYASİ OLARAK ELEŞTİRİLİYOR

Yeşillerden Çevre Bakanı Leonore Gewessler, daha önceki hükümette Ulaştırma Bakanlığı koltuğunda oturan aşırı sağcı Norbert Hofer’in getirdiği değişikliği, “kötü bir örnek” olarak tanımladı. Resmi verilere göre Avusturya’da kara taşımacılığının sera gazı salımındaki payı yüzde 74. Hükümet, hız sınırını yükseltmenin bu oranı da artıracağı görüşünde.

OTOMOBİLLER İÇİN MAKSİMUM HIZ SINIRLARI KAÇ?

Aşağıdaki grafikte otomobiller için uygulanan maksimum hız sınırı esas alındı. Bazı yollardaki hız sınırı farklılıkları sektörün coğrafi özellikleriyle bağlantılı olarak değişiyor.