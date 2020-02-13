Hyundai Prophecy ile yeni bir tasarım felsefesini ortaya çıkardı. Hyundai Prophecy ile birlikte aerodinamizm, sportiflik ve inovasyon ön planda tutuldu. Elektrikli konsept otomobil, Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak.

Hyundai Motor Company, yeni elektrikli konsepti Prophecy’i Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtmaya hazırlanıyor. İzmit’te üretilecek Yeni i20, makyajlı i30 ve Prophecy konseptiyle fuara damgasını vuracak olan Hyundai, ağırlıklı olarak yeni tasarımlarıyla ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Markanın “Duygusal Sportiflik” mottosuyla yola çıktığı yeni tasarım felsefesinin bir başka yansıması olan Prophecy, aynı zamanda aerodinamizm açısından da yenilikler sunuyor.

KEHANET ANLAMINA GELİYOR

İngilizce kelime anlamı “Kehanet” olan “Prophecy”, aerodinamizmi artıran geniş arka spoyleri ve öne doğru akıcı bir şekilde ilerleyen zarif çizgileriyle harika bir siluet sunuyor. Arkada yer alan entegre spoylerin üzerindeki piksel özellikli lambalar ise görselliği zirveye taşıyor.

TRENDLERİ TAKİP ETMİYOR

“Prophecy trendleri takip etmez” diyen Hyundai Global Tasarım Merkezi Başkanı SangYup Lee, aynı zamanda konsepti ikonik çizgileriyle zamana karşı koyan bir tasarım harikası olarak yorumluyor. Ürün yelpazesini genişletmeyi amaçlayan Hyundai, elektrikli otomobillere olan yenilikçi yaklaşımını da devam ettiriyor.

3 MARTI BEKLİYOR

EV konsept, 3 Mart’ta Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tüm dünyaya tanıtılacak. Hyundai Motor Company, elektrikli otomobilleri, yeni tasarım çizgileri ve teknoloji şovlarıyla insanlığa odaklanacak.