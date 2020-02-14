Citroen C3 yeni kombinasyonlarıyla dikkat çekiyor. Yeni Citroen C3’ü elden geçiren marka, hem tasarım hem de motor tarafında farklı seçenekler sunuyor. Araç Haziran 2019’da Türkiye’de yola çıkmayı planlıyor.

Fransız üretici Citroen’i küçük sınıfta temsil eden C3 yenilendi. Yeni Citroen C3 ile dikkat çeken marka, farklı görünmek isteyenler için yeniliklere devam ediyor. C3, hatchback segmentinin en çok kişiselleştirme olanağı sunan ve en konforlu otomobili olarak öne çıkıyor. Yeni Citroen C3, yeni ön tasarımıyla Citroën ürün gamının tasarım dilini tamamen yeni bir noktaya taşıyor. Citroën kimliğini yansıtan yeni imza kaput yüksekliğini vurguluyor. Markaya ait logo ile birlikte krom bir şerit (donanım seviyesine bağlı olarak) LED gündüz farları arasında boylu boyunca uzanıyor ve otomobilin genişlik algısına katkı sağlıyor. Ayrıca tüm donanım seviyelerinde LED teknolojisiyle donatılan yeni ön farlar daha teknolojik bir görünüm sergiliyor. Bunun dışında alt bölümdeki renkli krom çerçeveleri yeni Citroën C3’e modern ve havalı bir görünüm kazandırıyor. Airbump®’daki kapsül tasarımını andıran yeni arka yan panel desenleri otomobilin geneline hakim modern ve havalı görünümü tamamlarken, 3-Boyutlu tasarıma sahip stop lambaları da modern ama aynı zamanda daha teknolojik bir görünümü beraberinde getiriyor. Bagaj kapağının ortasındaki krom çerçeveli parlak siyah marka logosu arka kısımdaki modern görünümü tamamlıyor.

3 FARKLI KAPSÜL

Versiyona bağlı olarak sunulan yan Airbump® sadece farklı bir görünüm ve markaya özgü bir imza olmakla kalmıyor, aynı zamanda olası küçük göçük ve çiziklere karşı otomobil yan gövdesini koruyor. Yeniden tasarlanan ve müşterinin seçtiği Renk Paketine uygun bir renkle çevrelenen bu bölüm 3 kapsülden oluşuyor. Versiyona bağlı olarak 640 mm’ye kadar ulaşan büyük çaplı tekerlekler yeni Citroën C3’ün yola daha iyi oturmasını sağlıyor ve yeni C3’ün güçlü görünümüne katkı sağlıyor. Geniş tamponlar ve marşpiyer kaplamaları belirgin çamurluk ağızlarının tasarımını tamamlıyor, otomobilin güçlü ve dinamik görünümünü destekliyor. Yine bu geniş kaplamalar ek koruma hissi de sağlıyor.

97 FARKLI KOMBİNASYONU VAR

Müşterilerine sunduğu kişiselleştirme olanaklarını geliştirmeye devam eden yeni Citroën C3, 36 yerine, gövde renklerinden, çift renk uygulamasına, sis farları ve Airbump® çevresinde yeni renkli süslemeler ve tavan kapsülünü süsleyen renk uygulamaları da dahil olmak üzere 97 kombinasyon sunuyor. Yeni C3; yedi gövde rengi, Airbump® ve sis lambalarını çevreleyen dört Renk Paketi, dört tavan rengi seçeneği, üç tavan döşemesi rengi dışında 16 ve 17 inç olmak üzere iki farklı yeni jant modeli ile segmentinin en kişiselleştirilebilir otomobili.

İÇ MEKAN YİNE KONFOR ODAKLI

Yeni C3, rahat ve konforlu bir iç mekân sunuyor. Kapı panellerinde ve koltuklarda kullanılan renk ve malzemelerin birbiriyle uyumu sıcak ve huzurlu bir ambiyansı beraberinde getiriyor. Zümrüt ambiyans, koyu renkler ve zümrüt renk dokunuşlarıyla kontrast oluşturuyor. Dinamik bir görünüm sergileyen kaliteli malzemelerle bezenen iç mekânda uygulanan renkli şeritler kalite hissini daha da yukarıya taşıyor. Dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelerin yoğun olarak kullanıldığı Techwood ambiyans açık renk ahşap uygulamalarla şık bir görünüm ve sıcaklık sunuyor. Koltuklar, hem görsel olarak hem de şekilli yüzeyi ve bel desteğiyle (sürücü tarafından ayarlanabilir) oturum olarak gelişmiş bir konfor seviyesi sunuyor. 2 mm ile 15 mm arasında değişen farklı kalınlıkta dolgu malzemelerinin de katkısıyla konforlu bir oturum sunan yumuşak bir yüzey elde ediliyor. Dinamik sürüşlerde güçlü bel desteği gerekli olan yanal desteği sağlayarak sürüş konforuna katkı sağlıyor.

DAHA ZENGİN DONANIMLA GELDİ

Otomobil konforu sadece koltukların rahatlığı ile değil kullanım kolaylığı veya pratiklik gibi unsurlarla da sağlanıyor. Yeni C3, Citroën Advanced Comfort® kapsamında ergonomik kumandalar ve okunaklı göstergelerle son derece konforlu bir kullanım sunuyor. Ayrıca sürüş konforunu ve sürüş güvenliğini desteklemek üzere yenilikçi teknolojiler de devreye giriyor. Yeni C3; yeni ön park sensörü, anahtarsız giriş ve çalıştırma, aktif şehir içi güvenlik freni, kahve molası uyarısı, sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, geri görüş kamerası, yokuş kalkış desteği, şeritten çıkma uyarısı, hız sınırı tabelasını algılama ve önerme, hız sabitleme ve hız sınırlandırma olmak üzere sürüş güvenliğini ve sürüş konforunu destekleyen 12 adet sürüş destek sistemiyle yollara çıkıyor.

HAZİRANDA TÜRKİYE’DE

Benzinli cephesinde üç silindirli PureTech 83 S&S beş vitesli manuel şanzıman ile ve bir üst basamakta PureTech 110 S&S altı vitesli manuel ile devreye giriyor. BlueHdi 100 S&S ise beş vitesli manuel şanzımanıyla dizel kullanıcılarına hitap ediyor. Otomatik şanzıman kullanıcıları için yeni C3 PureTech 110 S&S EAT6 sunuluyor. Yeni Citroën C3, PureTech 110 manuel ve EAT6 tam otomatik şanzıman seçenekleri ile Haziran 2020’de satışa sunulacak.