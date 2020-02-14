Yeni Clio yapay zeka ile benzersiz

Türkiye’de satışa sunulan Yeni Clio, test sürüşünden showroom deneyimine kadar her adımda benzersiz olma iddiası taşıyor. Yeni Renault Clio, yapay zekanın tespit ettiği bu klişeleri içeriğinde barındırmayan bir kampanya için 362 reklam filmi toplanarak analiz edildi.

Yeni Clio’nun; sürüşe odaklı akıllı kokpit, aktif acil fren destek, multisense sürüş deneyimi gibi segmentinde benzersiz özelliklerini vurgulamak için benzersiz bir kampanya hazırlandı. Otomobil sektöründeki iletişim klişelerinin tespiti için sektörde daha önce çekilmiş 362 reklam filmi toplanarak analiz edildi. Analiz Vircon Yapay Zeka Arge Merkezi iş birliği ile gerçekleştirildi. Analizde, otomobil reklam klişelerinin tespiti için 2 ayrı yapay sinir ağı oluşturuldu. Bu çalışma sonucunda görsel ve işitsel klişelerin hiçbirine yer vermeyecek biçimde benzersiz bir kampanya oluşturuldu.

6 FARKLI BENZERSİZ HİKAYE

Yeni CLIO’nun benzersiz özellikleri 6 ayrı filmle anlatılıyor. Mutlisense, RS Line, 1.0 Turbo X-Tronic motor, kablosuz şarj, 360 kamera, eller serbest park destek ve aktif acil fren destek sistemi özelliklerinin her biri için Yeni CLIO kendine özgü 6 farklı benzersiz mini hikaye ile müşterilerle buluşuyor.

#BENZER5İZLİK HASHTAG’İ

Alışılmışın dışında bir ortamda geçen filmlerde hem araçlar hem de hikayeyi aktaran dış ses, yapay zeka ile belirlenen klişelerden kaçan koreografiler ve metinlerle Yeni CLIO’nun benzersiz yönlerini otomobilseverlere aktarıyor. #BENZER5İZLİK hashtag’i müşterileri ile buluşan Yeni Clio, bir filmde karmaşık bir koreografi sergilerken bir diğerinde izleyicilerle saklambaç oynuyor.