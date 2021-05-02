Renault otomobil aksesuarları için mühendislik ekibi kuruyor

Renault, Dacia ve Lada markalarına ait otomobil aksesuarları Türkiye’de üretilecek. Ürünler Oyak Renault Otomobil Fabrikaları bünyesinde yeni kurulan Satış Sonrası Mühendislik ekibi tarafından geliştirilecek.

Renault, Dacia ve Lada markalarına ait otomobil aksesuarları Türkiye’de üretilecek. Ürünler Oyak Renault Otomobil Fabrikaları bünyesinde yeni kurulan Satış Sonrası Mühendislik ekibi tarafından geliştirilecek. Renault Grubu’nun otomobil projeleri ile eş zamanlı olarak aksesuar geliştirme çalışmalarını da Türkiye’den yürütecek olan mühendislik ekibi aynı zamanda, Fransa’daki Merkez Satış Sonrası Mühendislik ekibiyle beraber inovasyon çalışmalarına da imza atacak.

DÜNYA PAZARINA SUNULACAK

Ekibin hedefleri arasında, yüksek teknoloji aksesuarlar alanında pazarın öncülerinden olan Uzak Doğulu firmalar ile Türk firmalar arasında olası iş birliği yapılarının kurulmasına ortam sağlamak olacak. Bu amaçla Türkiye Satış Sonrası Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı, 29 Nisan tarihinde geniş bir katılımla online ortamda gerçekleşti. Proje kapsamında, ağırlıklı Türkiye pazarı satış hacimleri çerçevesinde çalışan Türk aksesuar tedarikçilerine dünya pazarlarına ulaşma fırsatı da sunulacak.

FRANSA DESTEK VERECEK

Türkiye Satış Sonrası Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Renault Grubu Satış Sonrasından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hakan Doğu, “Grubumuzun otomobil projelerine yönelik satış sonrası aksesuarlarını, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları bünyesinde kurulan Satış Sonrası Hizmetler ekibimizin Fransa’daki mühendislik ekipleriyle ortaklaşa geliştirecek olması Türkiye pazarına ve Grubun en verimli tesislerinden Oyak Renault’ya olan güvenin bir göstergesidir. Yeni organizasyonumuzla global ölçekte aksesuar ürünleri satınalma operasyonları da artık büyümekte olan Türk satınalma ekibinin katkıları ile yönetilecek. Bu gelişme, otomobil ve aksesuar dünyasında çalışan Türk tedarikçilerimizin uluslararası pazarlara açılmasında önemli bir fırsat olacaktır” dedi.