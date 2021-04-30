Fiat hibrit ailesini genişletiyor, şimdi de 500 hibrit Türkiye’de yola çıktı. Fiat 500’ün hibrit versiyonu, tarzından ve sürüş keyfinden ödün vermezken, modern çağın gereksinimi olarak çevreci, ve ekonomik olarak yollarla buluşuyor.

Fiat hibrit ailesini genişletiyor, şimdi de 500 hibrit Türkiye’de yola çıktı. Fiat’ın ilk olarak 4 Temmuz 1957 yılında, Torino’da ürettiği ikonik modeli Fiat 500’ün hibrite kavuştu. Böylece hibrit motor seçenekli versiyonları ülkemizde satışa sunuldu. Yeni Fiat 500, 2021 yılında da tarzından ve sürüş keyfinden ödün vermiyor. Tasarımı, yaşam stilini, doğayı düşünen incelikli teknolojilerle daha ekonomik.

179 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

179 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 1.0 litrelik, 70 HP’lik hibrit motora sahip. Fiat 500; Cult, Dolcevita, Sport ve Dolcevita versiyonda sunulan cabrio gövde seçeneği var. Farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanıyor. Fiat 500, tasarım ayrıntılarıyla ikonik modelin karakteristik özelliklerinin korurken, çağın gereksinimi olarak çevreci ve ekonomik olduğunun altını çiziyor.

3 SİLİNDİR ATMOSFERİK MOTOR

Fiat 500’de görev yapan yeni nesil, 3 silindirli atmosferik motor, 12V lityum iyon bataryası ile benzinli motor seçeneğine göre yüzde yirmilik yakıt tasarrufu sağlıyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen yeni nesil hibrit motor teknolojisi var. CO2 emisyon seviyesi yüzde 21’e kadar düştü. Fiat 500’ün 1.0 litrelik içten yanmalı motorunda, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlanırken, yavaşlama ve/veya frenleme sırasında ise; aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanılarak, enerji üretip, yeniden kullanılmak üzere 12 Volt’luk lityum bataryasında enerji depolanıyor. Böylelikle 500, hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de emisyon miktarlarını azaltıp çevreyi gözetiyor.

GİRİŞ SEVİYESİ BİLE DOLU

Yeni Fiat 500, modern teknolojinin tüm öğelerinden de yararlanıyor. Modelin giriş seviyesi olan Cult versiyonda, Led DRL, elektrikli gövde rengi yan aynalar, vintage gösterge, 15’inçlik alaşımlı jantlar ve projeksiyon tipi farlar bulunuyor. Ayrıca Bluetooth ve USB bağlantısını destekleyen 5’inç dokunmatik ekran, 6 adet hoparlör ve hız sınırlayıcı da Cult versiyonda standart olarak yer alıyor. Dolcevita versiyonda tüm bunlara ek olarak, cam tavan, ön ve arka tamponda krom detaylar, çamurluk üzerinde “Dolcevita”logosu bulunuyor. Kabinde ise dokunmatik ekranlı 7 inçlik Android Auto / Apple Car Play destekli bilgi ve eğlence sistemi, 7 inç TFT gösterge paneli veotomatik klima, 16inç alaşımlı jantlar, sis farları ve yağmur- karanlık sensörleri standart olarak sunuluyor. Kullanıcılar, Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde sürücü ellerini direksiyondan ve gözünü yoldan ayırmadan telefon görüşmelerini yapabiliyor, mesaj alabiliyor veya gönderebiliyor ve akıllı telefon üzerinden müzik dinleyebiliyor.

16 İNÇ’LİK JANT

Yeni hibrit Fiat 500’un Sport versiyonunda ise 16 inç alaşımlı jantlar,spor direksiyon simidi, çamurluk üzerinde “Sport”logosu,otomatik klima, 7 inçlik AndroidAuto / Apple Car Play destekli bilgi ve eğlence sistemi, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu 50/50 katlanır arka koltuklar, hız sınırlayıcı & cruise control bulunuyor. Kabin içinde ayrıca 7 inç TFT gösterge paneli ve kontrol paneli yer alırken; Sport versiyonda; sis farları ve yağmur- karanlık ve arka park sensörleri standart olarak sunuluyor.