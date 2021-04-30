Formula 1 Haziran ayında yeniden Türkiye’ye geliyor ama seyircili olacak mı? Sorusunun cevabı hala belli değil. Pandemi yüzünden geçtiğimiz sezon seyircisiz olan yarış, yeniden Intercity İstanbul Park’ta olacak.

Formula 1 Haziran ayında yeniden Türkiye’ye geliyor ama seyircili olacak mı? Sorusunun cevabı hala belli değil. Formula 1TM dünyanın en önemli motorsporları organizasyonu olmasıyla dikkat çekiyor. 11-12-13 Haziran tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek Formula 1TM geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırıldı. Yarış tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Bu yüzden İstanbul Park’ın yoğun çabalarıyla ülkemiz bu yıl da Formula 1‘e ev sahipliği yapacak.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak; “Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1TM’i geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırdık. Formula 1TM yönetimi ve tüm yarışseverler organizasyondan çok memnun kaldılar. Bu yüzden Turkish Grand Prix 2020, yılın en iyi Formula 1TM yarışı. 2021 yılı için Formula 1TM yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz temaslarımız sonuç verdi. Ve bu önemli organizasyonu tekrar Türkiye’ye getirdik. Intercity İstanbul Park’taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanacağız. Tüm dünyaya İstanbul’u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

UZUN SÜRELİ BİR SÖZLEŞME OLABİLİR

“Formula 1TM yönetimiyle 2021 yılı için anlaştık” diyen Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak; bu anlaşmanın Türkiye’nin yarış takviminde daimi olarak yer alması için bir anahtar niteliğinde olduğunu söyledi. Ak, “Bu anlaşmayı da geçen sene olduğu gibi Intercity olarak, devletimize yük olmadan, tüm sorumlulukları kendimiz üstlenerek tamamladık. Tüm dünyanın içinde olduğu bu zor dönemde gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, Türkiye için uzun süreli bir sözleşmenin de habercisi niteliğindedir” dedi.

BİLET SATIŞLARI PANDEMİYE BAĞLI

Tüm yarışseverlerin merak ettiği konuların başında elbette bilet satışları geliyor. Vural Ak: “Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birine sahibiz ama halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olmasını biz de çok istiyoruz. Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde en kısa sürede biletleri satışa çıkarmayı planlıyoruz. Yarışın gerçekleştirileceği tarihe baktığımızda, yarış için ülkemizi ziyaret edecek yabancı misafirlerin turizme de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 1TM organizasyonu, yabancı izleyicilerin de gelişi ile önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır” dedi.