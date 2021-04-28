Oto servisleri kapanma muafiyeti istiyor

Oto sanayileri tam kapanmada kapalı mı? Olacak. Açıklanan genelgeye göre, bu süreçte oto sanayileri, servisler ve benzeri birçok kuruluş açılmayacak. Ama TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu aynı görüşte değil.

Oto sanayileri tam kapanmada kapalı mı? Olacak. Açıklanan genelgeye göre, bu süreçte oto sanayileri, servisler ve benzeri birçok kuruluş açılmayacak. Ama TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu aynı görüşte değil. Ayrıca daha şimdiden özel oto servislerinde tamirat ve onarım için bekleyen hasarlı araçlar var. Maalesef binlerce araç pandemi nedeniyle yedek parça bekliyor. Bu yüzden onarım sırası bekliyor. TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı; “Oto servisleri, hasarlı araçların onarımı ve sonrasında belirli tarihlerde teslimi için anlaşmalı sigorta şirketlerine ve araç sahiplerine taahhüt vermektedir. Tam kapanmanın başlayacağı 29 Nisan Perşembe gününe kadar binlerce hasarlı aracın tamir ve onarım işlemlerinin gerçekleşmeyecek. Tüketicilerin mağduriyet yaşayacak. Bu yüzden Sayın İçişleri Bakanlığı’mızdan oto servislerinin muafiyet kapsamına alınmasını talep etmekteyiz.” dedi.

OLASI BİR DURUMDA MÜDAHALEYİ KİM YAPACAK?

Ayrıca Ünaldı, oto servislerinin üretim ve tedarik zinciriyle acil durumlar için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Ünaldı şöyle devam etti: “Tedarik, sağlık, kargo vb. birçok alan olası bir durumda oto servislerine ihtiyaç duyabilir. Ayrıca servisler çarkın sağlıklı şekilde dönebilmesi için önem taşıyor. Tıpkı teknik servisler ve lastik tamircileri gibi, oto servislerine de nöbetçi olarak acil durumlara müdahale edebilme imkanı tanınması ve dışarıdan acil durumlar dışında araç kabul etmeden taahhüt edilen araçların tamiratı için çalışma izni verilmesi, tüm mağduriyet ve aksaklıkların önüne geçecektir.”