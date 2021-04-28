Range Rover yeni donanım paketleriyle Türkiye’de

Range Rover yeni donanım paketleri ile geldi. Range Rover, Westminster ve Westminster Black Edition donanım paketiyle Türkiye’de. Her iki donanım paketi seçeneği de 2.0 litre 404 BG Plug-in Hybrid motorla satışa sunuluyor.

Range Rover yeni donanım paketleri ile geldi. Land Rover, Range Rover modelinin Vogue donanım paketi temel aldı. Sonuç olarak sunulan iki yeni donanım paketi seçeneğiyle sınıfının standartlarını çok daha yukarılara taşıyor. Range Rover’ın kusursuz tasarımıyla uyum içinde olan 21 inçlik alaşım jantlara sahip. Ama Westminster paketinde 7 kollu ve elmas kesim olarak yer alıyor. Ayrıca Westminster Black Edition donanımında 9 kollu parlak siyah renkli olarak sunuluyor. Ayrıca Westminster Black Edition donanımında Black Pack Dış Tasarım Paketi’yle birlikte, Narvik Black motor kapağı ve bagaj kapağı yazısı, ızgara detayları, ön tampon havalandırma kaplaması ve tampon vurgusu dahil olmak üzere bir dizi özelliğe yer verilmiş. Her iki donanım paketinde de iç mekanda Kalahari kaplama var. Süet tavan döşeme lüks hissini en üst seviyeye çıkartıyor.

2.0 LİTRELİK HİBRİT

Araç, 2.0 litrelik Plug-in Hybrid motor seçeneğiyle tutkunlarını bekliyor. Range Rover Westminster ve Westminster Black Edition, verimli motoruyla sadece 6,4 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. Ayrıca 8 ileri otomatik şanzımanla gücünü dört tekerleğe birden aktarıyor. 2.0 litrelik Plug-in Hybrid motora sahip araç; ortalama 100 kilometrede 3,3 litrelik tüketim değeriyle de tutumlu olmayı başarıyor. 75 g/km’lik karbon salınımıyla çevreye dost olan Plug-in Hybrid motoruyla Range Rover Westminster ve Westminster Black Edition, sadece elektrik gücüyle 40 kilometre yol kat edebiliyor.

NİŞ RENK SEÇENEKLERİ

Range Rover Westminster ve Westminster Black Edition, Fuji White, Santorini Black, Byron Blue, Eiger Grey, Portofino Blue, Carpathian Grey ve Silicon Grey gövde renkleri ile geniş bir renk skalası sunuyor.