Dövizdeki sert yükseliş yağ pazarını baskılıyor

Türkiye’nin yağ pazarında oldukça güçlü bir oyuncu olduğunu söyleyen Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç “Geçen yıl bütün Mobil dünyasında satış hacmini en çok artıran ülke olduk” dedi. Ayrıca Türkiye’de üretilen veya satılan yağın tüm girdileri dövize endeksli olduğunu anlatan Bilgiç, satış ve kârlılık üzerinde ciddi bir baskı oluştuğunu aktardı.

Mobil Oil Türk AŞ, iç pazar ve ihracattaki talep kapsamında yatırımlarına devam ediyor. Yatırımlarla ilgili güncel bilgiler veren Mobil Oil Türk AŞ Genel Müdürü Münci Bilgiç, “Mobil olarak Türkiye’de hem fabrikamızın altyapı yatırımlarını hem de dijitalleşmeye yönelik atılımları sürdürüyoruz” dedi. Yakın dönemde hafif ticari araçlar için piyasaya sundukları 10,5 litre ürünü için dolum hattı yatırımı gerçekleştirdiklerini belirten Bilgiç, “İç pazardaki talep ve ihracat artışı ile beraber baz yağ depolama kapasitemizi artırdık” diye konuştu.

YÜZDE 5 BÜYÜME HEDEFİ

2020 yılı için yüzde 5’lik büyüme hedefi koyduklarını hatırlatan Bilgiç, şöyle devam etti: “Pandeminin en etkin olduğu aylarda stratejilerimize ve değişen koşulların yaratacağı yeni fırsatlara yönelik çalışmalara odaklandık. Hedeflerimizi Türkiye’nin üretiminin düşmeyeceği, sanayisinin daha da gelişeceği üzerine kurguladık. Nitekim öyle de oldu. Aynı zamanda, bu süreçte üretim tarafında herhangi bir kısıtlamaya gitmedik ve aldığımız sıkı tedbirlerle süreci başarılı bir şekilde yönettik. Dolayısıyla, hedeflerimizin çok ötesine geçtiğimiz ve pazar pozisyonumuzu ilerlettiğimiz bir yılı geride bıraktık. Öte yandan, geçtiğimiz yıl bütün Global Mobil dünyasında satış hacmini bir önceki yıla göre en çok artıran ülke olduk. Müşteri portföyümüzün artması, sahadaki ayak izimizin büyümesi, ürün gamımızın genişlemesi, bize pazar şartlarını iyi okuduğumuzu ve pazarda varlığımızı artırdığımızı gösteriyor.” Bilgiç “Talebin artmasıyla beraber hammadde fiyatlarına da ciddi artış olarak yansıdı. Bu artışlar da doğal olarak üretim maliyetleri, satış ve karlılık üzerinde ciddi baskılar oluşturdu. Türkiye’de üretilen veya satılan yağın tüm girdileri dövize endekslidir. Satışlar ise denizcilik ve havacılık satışları haricinde genellikle TL üzerinden gerçekleşiyor. Pandeminin de etkisiyle üreticilerin üzerlerindeki bu maliyet baskısını piyasaya yansıtmalarının gerçekten zor olduğu bir yılı yaşadık” açıklamasını yaptı.

BU PAZAR BİZİM İÇİN DEĞERLİ

Mobil’in aynı zamanda dünyanın en büyük baz yağ üreticilerinden olduğunu söyleyen Bilgiç, “Bununla birlikte, Mobil’in dünya çapındaki 30 madeni yağ harman fabrikasından birisi de Türkiye’de bulunuyor. Bu da hem Mobil dünyası hem de ülkemiz için oldukça değerli. Yine benzerine az rastlanır şekilde tüketicilere ‘Mobil 1 Motor Garantisi’ sunuyoruz. Böylece, üretici garantisi sona erdikten sonra otomobil motorları için ek bir koruma programıyla, motor yağlarımızın kullanıldığı motor parçalarını 5 yıl ya da 160 bin kilometreye kadar garanti altına alıyoruz” dedi.