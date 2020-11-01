İkinci el araç ticareti yapan bazı satıcılar sıfır araç da satmaya başlayınca kullanılmayan araçlara bile ekspertiz yolunu açtı. Yıl başından beri binlerce sıfır araca ekspertiz yapıldığını ifade eden Pilot Garage Genel Koordinatörü Emre “2020 model sıfır kilometre bir aracın bagaj kapağının değiştiğini bile tespit ettik” diye konuştu.

Sıfır araçlara da artık ikinci el muamelesi yapılıyor. Sıfır araçta yaşanan stok sorunu hâlâ sürüyor. Özellikle bayilerde bulunmayan araçlar daha fazla fiyata ikinci el araç ticareti yapan esnaflara arasında dolaşıyor. Bayiden eli boş dönen tüketici soluğu oto galerilerinde alınca sıfırdan daha fazla ödeyip ikinci el muamelesi yaparak ekspertize bile götürüyor. Toplu olarak satın alınan ve galeriler, şahıslar tarafından tekrar satışa çıkarılan kullanılmamış araçlara dikkatle yaklaşılması gerektiğini belirten Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre “Sıfır kilometre olsa dahi her otomobilin bir hikayesi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yolda kullanılmamış olsa dahi bu araçlar gemi, tren, tırlarla satıcılara geliyor ve bu süreçte bu araçların da başına kaza gelebiliyor. Showroomda ya da otoparkta başka bir araç çarpabiliyor, üzerine bir cisim düşebiliyor. Sıfır kilometre olarak satın almayı düşündüğünüz aracın geçmişine ulaşmak adına detaylı ekspertiz yaptırılmasını şiddetle öneriyoruz. Özellikle kar etme amacıyla şahısların ve galerilerin sattığı sıfır kilometre araçlara şüpheyle yaklaşılmalı. Birkaç gün önce Konya şubemize gelen hiç kullanılmamış 2020 model sıfır kilometre otomobilin bagaj kapağının değiştiğini tespit ettik” dedi. Emre şöyle devam etti: “Bu yıl başından beri yaklaşık 5 bin bandında sıfır kilometre araca ekspertiz yaptık. Bu araçların önemli bölümünde hiçbir problem çıkmasa da boyalı ya da değişen parçalarla karşılaşıyoruz.”