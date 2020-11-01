Fiat Türkiye’nin Ar-Ge ve pazarlama gücüyle ortaya çıkan Egea Cross gün sayıyor. Yeni modelin İtalya’dan bağımsız olarak prototipinin hazırlandığını söyleyen Tofaş CEO’su Eroldu “Egea Cross aslında bizim pazarlama ekibinin fikrinden doğdu. ‘Böyle bir araç yapabilir miyiz?’ tartışmalarından sonra 1 ay içerisinde prototip çıkardık. Modeli gören FCA aracı bizden daha fazla sahiplendi” dedi.

Pandemiyle birlikte otomotiv sektörü üretimde büyük bir kayıp yaşadı. İç pazarda ise talepler bir kısım zayıflasa da normalleşme eğilimiyle birlikte yeni rekorlar gelmeye başladı. Fakat kısıtlı üretim talepleri karşılamaya yetmeyince araç tedarik süreçlerinde uzun kuyruklar yaşandı. 2020’nin öngörülemez bir süre olduğunu söyleyen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu “Mart ayında pandemiyle birlikte işlerimizde belirli bir kesinti oldu. İyi başladığımız senede üzülerek üretime ara vermek durumunda kaldık. Fakat sonrasında pandemi dönemindeki uygun faiz ortamı, otomobile olan talebi bir hayli hızlandırdı. Otomobil bir yatırım aracına dönüştü. Temmuz ayından beri bu çok güçlü talebin içinde bulunduğumuz aylarda da devam ettiğini görüyoruz” dedi.

‘BÖYLE BİR ARAÇ ÜRETBİLİR MİYİZ? DEDİK’

Türkiye’nin en çok satan otomobili olan Fiat Egea’nın ilk defa Türk tüketicisini merkeze alan bir araç olduğunu ifade eden Eroldu, aileye yeni bir modelin de eklendiği anlattı. Eroldu şunları söyledi: “Facelift’le beraber aileye 1.2 milyar dolar yatırım yaptık. Geçtiğimiz haftalarda yeni araçların üretimine başladık. Egea ailesi Facelift’le beraber dördüncü gövde tipi olan Egea Cross’a kavuştu. Cross aslında bizim pazarlama ekibinin fikrinden doğan bir araç. ‘Böyle bir araç yapabilir miyiz?’ tartışmalarından sonra Ar-Ge’de 1 ay içerisinde bir prototip çıkardık. Tamamen Tofaş’ın ar-ge ve pazarlama ekibiyle oluştu. İtalya’ya bunu sunduk. Daha sonra FCA bunu bizden fazla sahiplendi ve onlarla beraber hızlı bir şekilde devam kararı aldık.”

EGEA HB ÜZERİNDEN GELİŞTİRİLDİ

Eroldu şöyle devam etti: “Ar-Ge’miz sayesinde belki de 1 sene sürecek prototip aşamasını kısa sürede gerçekleştirdik. Ayrıca, başka bir akıllı iş bunu Facelift’in içerisine sokmak oldu. Böylece bir yatırım ve maliyet avantajı elde ettik. Bu araç bizi en az 2015 yılındaki kadar heyecanlandırıyor. Egea Cross ile Türk tüketicisinin beğeniyle karşıladığı ve tercih ettiği CUV segmentine giriyoruz. Aracı Egea HB üzerinden geliştirdik. Sadece bu model için 150 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleşti.”

MEVCUT EGEA SÜRECEK YENİSİ 2021’DE

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç ise “Egea Cross ile Egea Hatchback arasında toplam 7 cm yükseklik farkı var. Cross, kendi sınıfında bulunan B-SUV ve C-SUV ile uzunluk olarak da yükseklik olarak da rekabet edebilir seviyede. Mevcut Egea’nın üretimini 2020 sonuna kadar iç pazar için devam ettireceğiz. Geçtiğimiz günlerde başlayan üretim faaliyetleri ihraç pazarları için gerçekleşiyor. İlk üretimler Kasım sonuna kadar 5 büyük pazara ihrac edilmeye devam edecek. Aralık ayından itibaren ise 5 büyük pazardan Avrupa bölge satışı başlayacak. 1 Ocak’taki emisyon ve model yılı geçişiyle beraber ise yeni Egea’nın iç pazara yönelik üretimini başlatacağız. Ülkemizde 2021 yılının Ocak ayından itibaren Egea Ailesi 4 üyeyle satışa sunuluyor olacak” dedi.

İHRACATTAKİ KAYIP İÇ PAZARLA TELAFİ EDİLDİ

Üretim ve ihracat tarafından da bahseden Cengiz Eroldu “Şu andaki tahminlerimize göre ihracatı 120-140 bin seviyelerinde kapatacağız. Toplam üretimimiz de 2019’a paralel olarak 240-260 bin bandında olacak. İhracatta kaybettiğimizi iç piyasadaki ek başarımızla aslında telafi etmiş durumdayız. İç pazarda; Eylül sonu 90 bin adet satış gerçekleştirdik. Yıl sonuna değin 130-140 bin bandında da bir iç piyasa satışı olabilir diye öngörüyoruz. Tabi pazarın boyutuna göre bu da değişim gösterecektir” dedi. Altan Aytaç ise açıklamaya şu bilgileri ekledi: “Pazar beklentimiz ile ilgili bir şey söyleyebilirim; 750-800 bine kadar gelecek bir pazar görüyoruz çünkü bu ay da Ekim ayı da 90 bin adet seviyesinde gerçekleşirse eğer 590 bine gelmiş oluyoruz iki 90 bin daha koyduğumuzda 770 bin seviyesine geliyor. Bu da demek oluyor ki 750-800 bin arası tahmin yanlış olmaz. Bulunurluk nasıl etkiler bunu söylemek çok kolay değil.”

‘OTOMOBİLE ULAŞMAYAN KİTLE HÂLÂ VAR’

“Türkiye’de hâlâ otomobile ulaşmamış önemli bir kitle var” diyen Cengiz Eroldu “Önemli olan tabii bu araçların ulaşılabilir olması. Bizim başarımız da buradan geliyor. Ürettiğimiz araçların ulaşılabilir olması bu kitleyi de araç almaya doğru harekete geçirebiliyor. Dolayısıyla 2021’e de şu anda olumlu bakıyoruz. Ama dediğim gibi öngörülmezdik çok fazla. Kurlar daha da yükselişe geçerse, o bambaşka bir şey olur. Ama öyle bir beklentimiz de yok açıkçası” açıklamasını yaptı.