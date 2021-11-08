Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş ikinci el araç fiyatları üzerinden artışlara işaret etti. Karakaş, son dönemde tekrar gündeme gelen fiyat artışları ile ilgili “Yıl sonuna kadar fiyatlarda kur, faiz ve sıfır kilometredeki tedarik durumu üçgenine bağlı olarak yüzde 20’ye kadar artış yaşanabileceğini öngörüyoruz” dedi.

Otomerkezi.net, İkinci el araç fiyatları üzerinde yaşanacak artışlara dikkat çekti. İkinci el araç ilanlarında ciddi bir azalma olduğunu söyleyen Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “İkinci el aracı olanlar da, bayiler de son haftalarda birer birer ilanlarını kaldırdı. Bu süreçte vazgeçenlerin bir kısmı ortalama 20-30 bin TL fiyat artırıp yeniden ilan verdi ya da satmaktan vazgeçti. İlan sayılarına bakıldığında da belirgin bir düşüş gözlemleniyor. İlan sayıları ortalama 400 binden 280 bine gerilemiş durumda. Hali hazırda online platformlardaki ilan sahiplerinin ancak yüzde 10’u gerçek satıcı, reelde satışa açık ortalama 50 bin araç var, geri kalanı maalesef manipülasyondan ibaret.” dedi.

TEDARİK SORUNU İKİNCİ ELDE DE DİKKAT ÇEKİYOR

İkinci el araç piyasasına stok kaynağı sağlayan etkenlerden birisi ise operasyonel filo kiralama şirketleri oluyor. Fakat sıfır araç sıkıntısı sebebiyle kiralama şirketleri de var olan araçlarını yenisi ile değiştirme yoluna gidemiyor. Karakaş, konu ile ilgili olarak “Kiralama şirketleri sıfır araçlarda tedarik sorunu devam ettiği için artık 1-5 yaş aralığındaki araçlarını, yerine yenisini koyamayacağı için satmaktan vazgeçti, kilometreleri artsa da kiralamaya devam ediyor. Bu da ikinci elde tedariği zorlaştıran faktörlerden sadece birisi.” şeklinde konuştu.

‘BULDUĞUNUZ ARACI ALIN’

Tedarik probleminin ikinci ele de yansıdığı bugünlerde, ilanlar arasındaki fiyat farklarının arttığını söyleyen Karakaş “Boyası, değişen parçası olan araç ile boyasız araç farklarına bugünlerde takılmamakta fayda var. Çünkü boyasız bir araç, 2-3 parça boyası ya da değişen parçası olan bir araçtan 50 bin TL daha fazla fiyatla ilana koyuluyor. Bu durumu biz doğru bulmuyoruz. İkinci ele düşmüş otomobillerde hasar geçmişi olması bu işin doğasında var. Artık hasar geçmişi konusuna da daha Avrupai bir bakış açısı ile bakmalıyız. Vatandaşın, tedarik probleminin olduğu bu dönemde bulduğu, beğendiği aracı almasında fayda var.” dedi.

HEDEF 6.5 MİLYON ADET

Döviz kuru gidişatının sektörü büyük ölçüde etkileyip, ikinci el araçlarda fiyat artışına neden olduğunu belirten Otomerkezi.net CEO’su Karakaş “Kurumsal markalar olarak döviz kurunun gidişatı bizleri tedirgin ediyor. Piyasanın oturması için volatilite devam etmemeli, durağan pozisyona geçmeli. Yıl sonuna kadar kur, faiz ve tedarik sorunu etkenleriyle fiyatların %20 bandında artabileceğini öngörüyoruz. Yıl sonu satış beklentimiz ise 6.5 milyonla sınırlı.” yorumunu yaptı.