Çin pazarından bir marka daha Türkiye’de elektriklendi

Çinli araba üreticileri yavaş yavaş Türkiye’deki gelişimine elektrikli olarak hız kazandı. Özellikle son dönemde birbirinden farklı tasarımları tüketicilerle buluşturan Çinli markalar elektrikli SUV’larla dikkat çekiyor. MG ve Seres 3 gibi modellerden sonra şimdi de Skyweel Türkiye pazarına giriş yaptı.

Çinli araba üreticileri yavaş yavaş Türkiye’deki gelişimine elektrikli olarak hız kazandı. Özellikle son dönemde birbirinden farklı tasarımları tüketicilerle buluşturan Çinli markalar elektrikli SUV’larla dikkat çekiyor. MG ve Seres 3 gibi modellerden sonra şimdi de Skyweel Türkiye pazarına giriş yaptı. Pazara Ulubaşlar Grubu’yla giriş yapan marka, Ulu Motor ile Skywell’in distribütörü oldu. Böylece Skywell’in yüzde yüz elektrikli modeli ET5’i Kasım ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sundu.

520 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Performanslı batarya teknolojisi, 520 km’ye çıkabilen menzili, yarı otonom sürüş ve akıllı özellikleriyle Avrupa ve Türkiye elektrikli otomobil pazarının önemli bir oyuncusu olmayı hedefliyor. Sahip olduğu teknolojiyle geleceğin mobilitesini bugünden şekillendiren ET5, 3 farklı donanım seviyesi ve 550 bin TL ile 760 bin TL arasında değişen anahtar teslim fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.

25 ADET GELMEDEN SATILDI

Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş “Farklı markalarla farklı coğrafyalarda otomotiv alanında yıllara dayanan derin bir tecrübeye sahibiz. Bu doğrultuda Çin’in dünyada yükselen elektrikli otomobil markalarından Skywell’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendik. Markanın yüzde yüz elektrikli modeli ET5, yaz aylarında Avrupa’da Almanya ve Romanya gibi ülkelerin yanı sıra, kısa süre önce İsrail’de de pazara sunuldu. Kasım ayı itibarıyla da biz de ilk modelimizi Türkiye’de satışa sunduk. İlk 25 adetlik siparişimizi kısa sürede henüz araçlar Türkiye’ye gelmeden sessiz sedasız bir operasyonla almayı başardık. 2021 yılsonuna kadar hedefimiz ise 100 adetlik bir satışa imza atmak. Önümüzdeki yıl ise toplam 8 bin adet elektrikli aracın satılmasını öngördüğümüz ülkemiz pazarında, ET5 ile 1000 adetlik bir satışı hedefliyoruz. Ulu Motor olarak SKYWELL’in sadece bir distribütörü değil, aynı zamanda Ar-Ge süreçlerinde de birlikte çalışan bir iş ortağıyız” şeklinde konuştu.

SERVİS HİZMETİ MOBİL OLACAK

Elektrikli araçlar konusunda tüketicinin en büyük merakının servis konusunda olduğunun da altını çizen Mahmut Ulubaş, “Türkiye’nin her neresinde olursa olsun, biz sunacağımız servis hizmeti ve satış sonrası programımız sayesinde mobil servis görevlilerimiz ile müşterimize gideceğiz. Aracı hem şarj edip hem de hafif bakımlarını gerçekleştireceğiz. Uzaktan yapılabilecek güncellemeleri mobil yolla yapacağız” şeklinde konuştu.

8 YIL GARANTİSİ VAR

Çin’in önde gelen markalarından SKYWELL’in güvenilirliği ve Ulu Motor tecrübesini birleştirerek Türkiye pazarına giren yeni modelde Türkiye’de elektrikli otomobillerde bir ilk de sunuluyor. Ulu Motor tarafından ET5 modelinde aracın bataryası için ülkemiz pazarında 8 yıl 150 bin kilometre garanti süresi veriliyor.

BOYUTLARIYLA OLDUKÇA BÜYÜK

SKYWELL’in özellikle son 10 yılda elde ettiği yeni nesil enerjili araçlar alanındaki tecrübesi sonucunda üretilen ET5; güçlü görünümü, akıllı bağlantı sistemleri, NEDC verilerine göre 520 km’ye kadar çıkabilen menzili, otomatik sürüş destek sistemleri ve üstün performansıyla yeni nesil otomobil kavramını eksiksiz sunuyor. Modern ve güçlü tasarımını, yenilikçi lazer farları ve bagaj kapağını tamamen kaplayan “SKYWELL” yazılı fren ışıklarıyla perçinleyen ET5, aynı zamanda boyutlarıyla geniş bir iç hacim de sunuyor. ET5; 4698 mm uzunluğu, 1908 mm genişliği, 1696 mm yüksekliği ve 2.800 mm’lik aks mesafesi ile sınıfında öne çıkarak ferah bir yaşama alanı sunuyor. 467 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1141 litreye kadar çıkartılabiliyor. SKYWELL ET5, sunduğu 150 kW güç ile 0’dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşabiliyor. Geniş iç mekan, otomobilin kolaylık sağlayan donanımları, akıllı sistemleri ve sunduğu üç farklı sürüş moduyla desteklenerek konfora dönüşüyor.