Chery’den tek depoyla 1400 km gidebilen otomobil

Chery, 25-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Pekin Otomobil Fuarı ve Küresel Bayi Toplantısı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Markanın üçüncü nesil hibrit teknolojisi, yüzde 44,5’in üzerinde termal verimlilikle öne çıkarken 1.400 kilometrenin üzerinde menzil, 100 kilometrede 4,2 litre yakıt tüketimi ve 0’dan 100 km/s sürate 4,26 saniyede hızlanma verisine sahip.

Chery, 25-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Pekin Otomobil Fuarı ve Küresel Bayi Toplantısı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Markanın üçüncü nesil hibrit teknolojisi, yüzde 44,5’in üzerinde termal verimlilikle öne çıkarken 1.400 kilometrenin üzerinde menzil, 100 kilometrede 4,2 litre yakıt tüketimi ve 0’dan 100 km/s sürate 4,26 saniyede hızlanmaya sahip.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT

QPower, Chery’nin 4.0 kapsamlı mimarisi ve Chery’nin güç-aktarma sistemleri teknolojisine yönelik 26 yıllık bilgi birikimi ve ilerlemesini yansıtıyor. QPower, “güçlü ve hızlı”, “verimli ve çevre dostu” ve “yüksek enerjili ve akıllı” gibi enerji avantajlarıyla içten yanmalı (ICE), şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve batarya elektrikli araç (BEV) gibi ana akım enerji türlerini kapsıyor. Teknolojik üstünlüğüyle sadece Çin otomotiv endüstrisine öncülük etmekle kalmıyor, aynı zamanda küresel otomotiv endüstrisinde de önemli avantajlara sahip. İlerleyen dönemlerde QPower mimarisini kullanan farklı Chery modellerinin performans ve becerileri daha da gelişecek. Bu teknoloji kullanıcılara sadece daha verimli değil, aynı zamanda daha çevre dostu ve teknolojik açıdan daha gelişmiş bir sürüş deneyimi sunuyor.

100 KM’DE 4,2 LİTRE

Chery’nin üçüncü nesil hibrit teknolojisi, 18 yıllık hibrit teknolojisi gelişiminin zirvesini temsil ediyor. Bu teknoloji, hibrit motor, şanzıman, batarya ve akü yönetim sistemi gibi özel bileşenleri bir araya getiriyor ve birlikte “yeni üç bileşen” olarak anılıyor. Sistem yüzde 44,5’in üzerinde termal verimlilik, 1400 kilometrenin üzerinde menzil, 100 kilometrede 4,2 litre yakıt tüketimi ve 0’dan 100 km/s sürate 4,26 saniyede hızlanma gibi üstün özelliklerle dikkat çekiyor. Gelişmiş batarya malzemeleri daha yüksek enerji yoğunluğu ve iyileştirilmiş düşük sıcaklık performansına sağlarken, bu teknoloji üstün performans, sürdürülebilir enerji verimliliği ve yüksek araç güvenliği standartları sağlıyor.