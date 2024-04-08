İkinci el araç fiyatları 3 ayda yüzde 15 arttı

İkinci el pazarında yaprak kıpırdamayan sezon geride kaldı. Sıfır araç fiyatlarının artmasıyla birlikte ikinci elde de hareketlilik görüldü. Cardata Genel Müdürü Yalçın “İlk çeyrekte ikinci elde fiyatlar yüzde 12-15 arttı. İkinci el araç fiyatları bir dönem olduğu gibi fahiş biçimde artmıyor ama dengesini buldu diyebiliriz” dedi.

İkinci el pazarında yaprak kıpırdamayan sezon geride kaldı. Sıfır araç fiyatlarının artmasıyla birlikte ikinci elde de hareketlilik görüldü. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ilk 3 aylık dönemde pazarda fiyatların yaklaşık yüzde 15 arttığını kaydetti. Geçtiğimiz yılın mayıs ayı sonunda ikinci el otomobil fiyatlarının ve satışlarının düşmeye başladığını hatırlatan Yalçın “Ocak ayıyla birlikte ikinci el pazarı yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. İkinci ele talep artınca da satışlarda bir hareketlenmeye sebep oldu. Yıl başından bu yana fiyatlarda aylık yüzde 3-5’lik artışlar görüldü. Bu da ilk çeyrek sonunda da ikinci elde fiyatları yüzde 12-15 seviyesinde yükselmiş oldu. Bu fiyat artışı devam edecek” dedi.

İKİNCİ ELDE FİYAT DÜŞÜYOR DİYEMEYİZ

Hüsamettin Yalçın, şöyle devam etti: “Sıfır otomobil pazarındaki hareketlilik aslında benzer şekilde ikinci elde de görülüyor. Geçmişte yüksek fiyatla ikinci el otomobil satın alıp piyasa düştüğü zaman bu duruma dayanıp aracını elinde tutanlar, şimdi satışa koyuyorlar. Dolayısıyla o satışa konulan araçların fiyatı da piyasayı yükseltiyor. Kimse ikinci elde fiyatların düşmeye devam ediyor demesin, diyemez de. Araç fiyatları bir dönem olduğu gibi fahiş biçimde artmıyor ama dengesini buldu diyebiliriz. Bugün baktığınız zaman sıfır kilometre C segment bir otomobilin ortalama fiyatı yaklaşık 1.3-1.6 milyon TL arasında. Kredi musluklarının kapalı olduğu bir dönemde sıfır kilometre araç alımı neredeyse sadece nakit paraya döndü. Tabii buna ulaşamayan yaklaşık yüzde 60-70’lik kesim ikinci ele yöneldi. Kullanılmış araçlar daha fazla talep gördüğü konuma tekrardan yerleşmeye başladı. Para politikaları, enflasyon ve faizlerin durumuna göre yılın ikinci çeyreğinde ikinci eldeki talep daha da artacaktır.”