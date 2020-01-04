Türkiye’nin Her Yerinde Oto Çekici Hizmeti

Aracınızın yolda kalması halinde oto çekici firmaları büyük bir hizmet sunuyor. Şirketler alanında profesyonel personel kadrosu ile ve son teknolojik oto çekici aletleriyle 24 saat ve yılın her gününde hizmet vermektedir.

Uzun yıllardan beri sektörde olan firma yurtiçi ve yurtdışı oto kurtarma ve çekici alanlarında faaliyet göstermektedir. Alanında profesyonel personel kadrosu ile ve son teknolojik oto çekici aletleriyle 24 saat ve yılın her gününde hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma yolda kalmış araçları çekerken aracı hiçbir şekilde zarar vermemektedir. Araca gelebilecek çiziklere karşı ise tedbirlerini alarak işini yapmaktadır.

Firmanın Vermiş Olduğu Hizmetler

Firmanın çok sayıda hizmet verdiği alan bulunmaktadır.

Bu alanların isimleri saymamız gerekirse;

Araç Çekme ve Kurtarma

Çift Katlı Araç Taşımacılığı

Forklift Taşımacılığı

Akü Takviyesi

Otobüs ve Kamyon Taşımacılığı

Yat Taşımacılığı gibi birçok alanda hizmet veren firma müşteri memnuniyetini ön planda tutarak müşteri güvenine son derece önem vermektedir.

Hizmetler Hakkında Bilgilendirme

Firmanın vermiş olduğu hizmetler hakkında kısa bir şekilde bilgi verelim.

Araç Çekme ve Kurtarma : Oto çekici ve kurtarıcı yardım firması olarak araç sahiplerinin başına gelebilecek her türlü olumsuz şartlarda ve zor durumlarda hizmet vermekteyiz. Seyir esnasında arıza yapan ve yolda kalan aracınıza geniş ekip filomuzla hemen müdahale ederek sizlere hizmet vermekteyiz.

Oto çekici ve kurtarıcı yardım firması olarak araç sahiplerinin başına gelebilecek her türlü olumsuz şartlarda ve zor durumlarda hizmet vermekteyiz. Seyir esnasında arıza yapan ve yolda kalan aracınıza geniş ekip filomuzla hemen müdahale ederek sizlere hizmet vermekteyiz. Çift Katlı Araç Taşımacılığı: Firmanın vermiş olduğu çift katlı araç taşımacılığı hizmeti birçok aracı aynı anda taşıma ve kurtarma olarak faaliyetleri bulunmaktadır. 2 katlı ve 6 ile 8 araç beraber kapasitesi olan araçları firmanın mevcuttur.

Firmanın ayrıca sigortalı araç taşıma hizmeti bulunmaktadır.

Sigortalı Araç Çekme Hizmeti

Sektörde tecrübesi eksi oto çekici ve kurtarma firmalı bulunmaktadır. Bu nedenler bazı oto çekme olayları başarısız bir şekilde sonuçlanmaktadır. Firma vermiş olduğu sigortalı araç çekme hizmeti ile taşınması gereken yere kadar sigorta kapsamında götürmektedir. Bu firmanın vermiş olduğu ekstra özellikte bir hizmettir.

Firmanın Fiyat Politikası

Firma vermiş olduğu bütün hizmetlerde uygun fiyat ve kaliteyi ön planda tutmaktadır. Oto kurtarma işlemi yapıldıktan sonra müşterinin ödemesini taksitlendirme gibi bir imkan sunarak yapmaktadır. Firmanın sağlamış olduğu bu fiyat politikası müşterilerin oldukça hoşuna giden bir durumdur.