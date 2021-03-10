Karcher bahçe ürünleri kablosuz temizliğe start veriyor

Karcher bahçe ürünleri ile bahçede ilkbahar temizliği başlıyor. Fonksiyonel ürünleriyle dikkat çeken Karcher, temizlik ile keyfi bir araya getiriyor.

Karcher bahçe ürünleri ile bahçede ilkbahar temizliği başlıyor. Fonksiyonel ürünleriyle dikkat çeken Karcher, temizlik ile keyfi bir araya getiriyor. Üstelik birbirinden fonksiyonel ürünleriyle kablosuz kullanım konforu da sunan Kärcher ile bahçe keyfinize keyif katacaksınız. Kärcher akülü çim biçme makineleri, çit düzelticiler, çim ve çalı makası, yaprak üfleyici ve testereleri ile ayaklara takılan kablo derdinden kurtarıp, bahçedeki tüm işlerinizi zevkle yapmanızı sağlıyor.

KARCHER ÇİM BİÇME MAKİNESİ ZOR ARAZİLER İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Bakımlı bir bahçenin olmazsa olmazı düzgün çimlerdir. Kärcher akülü çim biçme makineleri üstün manevra kabiliyeti ve 4 farklı kesme seviyesiyle en zorlu çimenlerin bile kolaylıkla üstesinden gelmenizi sağlayacak. 2’si 1 arada çim biçme özelliği sayesinde kesilmiş bütün çim ve otları toplarken, çim biçme tıpası yardımıyla kesilen tüm otları gübre olarak kullanabileceksiniz. Üstelik hafifliğiyle kullanımı çok kolay.

KARCHER ÇİT DÜZELTİCİLERİYLE ŞEKİL VERMEK OLDUKÇA KOLAY

Bu sezon en güzel bahçe sizin bahçeniz olacak. Kärcher çit düzelticileri sayesinde neredeyse kalemle çizilmiş kadar düzgün çitler görenleri hayran bırakacak. Hassas bıçağı, bıçak koruması, omuz askısı ve 4 metrelik menzili ile sunduğu pratik kullanımdan çok memnun kalacaksınız.

KARCHER ÇİM VE ÇALI MAKASI İLE DÜZEN

Bir bahçıvan için bahçesinin düzenli ve tertemiz gözükmesi en önemli detaylardan biri. Bütün becerikli bahçıvanların vazgeçilmezi Kärcher çim ve çalı makası modelleri bahçenizdeki en hassas işlerin üstesinden gelmeniz için tasarlandı. 2’si 1 arada özelliği sayesinde çalıları, çitleri ve daha küçük çimleri hızlı ve kolay bir şekilde kırparak bahçenizin son derece düzenli ve temiz olmasını sağlayacaksınız.

KARCHER YAPRAK ÜFLEYİCİ

Bahçenize dökülen yaprakları temizlemek için hızlı ve zahmetsizce sonuç almanızı sağlayan yaprak üfleyiciler, başka cihazların ulaşamadığı köşeleri de rahatça temizlemenize yardımcı oluyor.

KARCHER AKÜLÜ TESTERE

Dallar ya da yakacak odun kesmek için de Kärcher’in fonksiyonel akülü testeresi kullanım kolaylığı ile konfor sunuyor. Olağanüstü zincir hızı, hiçbir alet gerektirmeyen zincir gerdirme sistemi ve otomatik zincir yağlaması sayesinde performansı maksimum seviyeye çıkarıan cihaz, zincir testere freni ve ikili kilit fonksiyonları ile güvenli kullanım sağlıyor. Kärcher’in tüm bahçe ürünleri güvenilir, konforlu, çok yönlü, yüksek performanslı ve kapsamlı olmasıyla, bahçe meraklılarının en iyi yardımcısı olacak. Üstelik tek bir akü tüm makinelerle uyumlu; kablo yok, limit yok!