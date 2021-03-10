Karcher, yeni zemin temizleme makinesi FC 7 Kablosuz ile geleneksel temizlik yöntemlerini rafa kaldırıyor. Elektrikli süpürgeleri bile tahtından etmeye aday FC7, zemini silmeden önce süpürmeye gerek bırakmıyor.

Karcher, yeni zemin temizleme makinesi FC 7 Kablosuz ile geleneksel temizlik yöntemlerini rafa kaldırıyor. Elektrikli süpürgeleri bile tahtından etmeye aday olarak gösteriliyor. FC7, zemini silmeden önce süpürmeye ve vakumlamaya gerek bırakmadan, her türlü ıslak ve kuru kiri tek adımda temizliyor. Şarj edilebilir batarya ile çalışan cihaz size yalnızca zamandan tasarruf sağlamakla kalmıyor aynı zamanda çok daha iyi sonuç elde etmenizi sağlıyor.

ISLAK TEMİZLİK UZMANI

Sadece su ve tercih edilen temizlik deterjanlarıyla çalışan FC 7 Kablosuz, sürekli ıslanan dört adet dönen silindiri ile her türlü leke, kir ve partikülü temizliyor. Silindirler, zemindeki kirleri güvenilir bir şekilde alarak ileri – geri hareketlerle siliyor. Kärcher FC 7’nin temizlikte yeni bir çağı başlatan silindirleri, ek kılları sayesinde inatçı kirleri, çatlakları ve derzleri de güvenilir bir şekilde temizliyor. Üstelik çamaşır makinesinde 60 °C’de yıkanabiliyor. FC 7 iki depolu sistemi sayesinde kirli suyu ayrı bir kapta tutarak zemine yayılmasını engelliyor. Ayrıca yere dökülen yiyecek parçaları ve saç gibi daha büyük partiküller, FC 7 Kablosuz için hiç dert değil, önceden vakumlama gerektirmeden kolayca temizliyor.

TEK ŞARJLA 135 METREKARE ALANI TEMİZLİYOR

Temiz su tankı boşaldığında ekran görüntüsü ve sesle uyaran Kärcher FC 7, kirli su deposu dolduğunda ise otomatik olarak kapanıyor. Ters yönde dönebilen silindirleri sayesinde ister laminant, ister fayans veya PVC, tüm zeminler üzerinde kolaylıkla hareket edebilme kabiliyetine sahip olan cihaz 45 dakika çalışma kapasitesine sahip. 135 m²’ye kadar alanı temizleyebilen FC 7, boost işlevi sayesinde inatçı kirleri zeminden söküp atabiliyor.

4 BİN 999 LİRALIK FİYAT ETİKETİNE SAHİP

Mükemmel tasarımı sayesinde alçak mobilyaların altını da kolayca temizlemenizi mümkün kılan FC 7 Kablosuz, LED lambaları ile karanlık köşelerde ve gün ışığı olmayan odalarda da kirin kolayca görülebilmesini sağlıyor. Kendi kendini temizleme modu sayesinde de silindirlerindeki kiri otomatik olarak durulayan cihaz, park istasyonunda aksesuarlarıyla birlikte saklanıp kurutulabiliyor. Kärcher FC 7 ile profesyonel temizlik artık evlerinizde olacak. Ürün fiyatı ise 4 bin 999 lira olarak paylaşıldı.