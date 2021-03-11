Fiat markasını küçük sınıfta temsil eden Panda hibrit seçeneğiyle Türkiye’de yola çıkıyor. En ulaşılabilir hibrit olarak önce çıkan modelin başlangıç fiyatı 146 bin 900 lira.

Fiat markasını küçük sınıfta temsil eden Panda hibrit seçeneğiyle Türkiye’de yola çıkıyor. Fiat Panda, güncellenen donanımlar ve hibrit motor seçeneği ile ülkemizde satışa sunuldu. Panda, şehir içinde çevik ve renkli karakterini yansıtırken, arazi koşullarında yüksek off-road kabiliyetleri sergileyerek performansından da ödün vermiyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 146 BİN 900 LİRA

Urban, Cross, Cross 4×4 ve Cross Plus 4×4 donanım seviyeleri ile tercih edilebilen Fiat Panda; Urban ve Cross donanım seviyelerinde sunulan 1.0 litrelik, 3 silindirli 70 HP gücündeki hibrit motoru ile yakıt tasarrufu ve performansı birleştirmesinin yanında; 146 bin 900 TL’lik fiyatıyla da öne çıkıyor. Panda aynı zamanda tüm Cross donanım seviyelerinde Apple Car Play & Android Auto uyumlu, 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ile konfor ve eğlenceyi de bir arada sunuyor.

DONANIMI ZENGİN

Panda erişilebilir fiyatı ve zengin donanımıyla fark yaratıyor. Şehir içinde hayatı kolaylaştıran kompakt yapısı ve eğlenceli dış renkleri ile karakterini yansıtmayı sürdürüyor. Panda’nın giriş versiyonu olan Urban’da, 14 inç kapak jantlar, gövde rengi ön arka tampon ve yan süs çıtaları, elektrikli ön camlar, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, polen filtreli manuel klima, ESP,ASR/MSR, yokuş kalkış destek sistemi, bagaj bölmesi ışığı, arka cam buz çözücü, 12v priz, dış sıcaklık göstergesi, dualdrive city fonksiyonlu direksiyon, START&Stop, uzaktan kumandalı merkezi kilit ve yükseklik ayarlı direksiyon, 6 ileri manuel şanzıman ile manuel dış dikiz aynalar ve UconnectRadyo/MP3 çalar standart olarak sunuluyor.

CROSS VERSİYONUNDA NELER VAR?

Cross versiyondan itibaren ise otomatik klima, direksiyon üzerinde konumlanmış multimedya kumandaları; Cross, Cross 4×4 ve Cross Plus 4×4 donanım seviyelerinde Apple Carplay ™ ve AnroId Auto ™ destekli 7’inç dokunmatik ekran, bluetooth bağlantısı, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, deri direksiyon simidi & vites topuzu, elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynalar ve arka park sensörü standard olarak sunuluyor. Cross 4×4 donanım seviyesinde, ELD (Elektronik Diferansiyel Kilidi), HDC (Yokuş İniş Destek Sistemi) ve Sürüş Modu Seçici ekleniyor. Panda’nın en üst donanım seviyesi olan Cross Plus 4×4’te ise tüm bu özelliklere ek olarak; modelin çevreciliğine vurgu yapan geri dönüştürülmüş kumaşlardan tasarlanan yeni iç döşeme ve yeni ahşap detaylı gösterge paneli ile sıcak siyah eko-deri kapı panelleri yer alıyor.

YENİ LED GÜNDÜZ FARLARI

Panda’nın Urban donanım seviyesinin dış tasarımında; gövde rengi ön-arka tamponlar bulunuyor. Cross donanım seviyesinden itibaren, gövde rengi ve cross görünümlü tamponlar, siyah tavan rayları ve yan süs çıtaları dikkat çekiyor. Siyah Kapaklı Elektrikli ve Isıtmalı dış dikiz aynalar, sis farları, LED gündüz farı ve çift renkli 15 inç stil kapak jantlar göze çarpıyor. Cross 4×4 donanım seviyesinde tüm bu özelliklere ek olarak siyah tavan rayları ve gövde rengi süs çıtaları ile elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynalar sunuluyor. Cross Plus 4×4 donanım seviyesinde ise gümüş ve Cross görünümlü tamponlar, yan çıtalar ve tavan rayları ile ön tampondaki kırmızı çeki demirleriyle arazi aracı kimliğini tamamlanıyor. Cross Plus 4×4 donanım seviyesinde ayrıca gövde rengi elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynalarla, 15’inç çift renkli & estetik kulplu stil kapak jantlar ön plana çıkıyor.

1.0 LİTRELİK HİBRİT

Panda’nın Urban ve Cross versiyonlarında 1.0 litrelik, 3 silindirli motora yer verilmiş. 70 HP, 92 NM güç üreten, emisyon ve yakıt tüketimini minimuma indirgeyen motor görev yapıyor. Yeni üç silindirli 1.0 litrelik içten yanmalı motor, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlarken, yavaşlama ve/veya frenleme sırasında ise; aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanarak güç üretip, yeniden kullanılmak üzere 12 Volt Li-Ion bataryasında enerji depoluyor. Hibrit motorlu Panda’da standart aküye ilaveten 1 adet lityum iyon batarya da bulunuyor