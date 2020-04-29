Mitsubishi Space Star yeni yüzüne kavuştu. 1.2 litrelik benzinli motorla dikkat çeken Mitsubishi Space Star, fiyatı ise emsallerinin bir tık üzerinde.

Mitsubishi Space Star yenilendi. Mitsubishi’yi küçük sınıfta temsil eden Space Star, makyaj operasyonundan sonra hedef kitlesini büyüttü. 2012 yılından bu yana pazara sunulan model, düşük yakıt tüketimi ve çevreci motoruyla dikkat çekiyor.

SPORTİF DETAYLAR

Yeni Space Star’da ön camdan itibaren değiştirilen ön yüzün tamamı, kaput, kanatlar, tampon ve ızgaranın kaslı gövdesine ek olarak yenilenen far sistemi yer alıyor. Arkada ise büyütülen ve şık bir stil kazanan tampon, otomobilin daha hacimli ve daha yere yakın görülmesini sağlıyor. LED arka farların yeni tasarımı 2020 Space Star’ın arka gövdesinde modern bir görünüm sunuyor. Yüksek konumlu stop lambalı uzun tavan spoyleri, Space Star’ın sportif görünümüne ve aerodinamiğe de katkıda bulunuyor.

15 İNÇ’LİK JANTLAR

15 inç alaşımlı jantları aracın görsel kimliğine iddialı bir stil katıyor. İç mekanda karbon detayların yer aldığı araçta, yüksek kontrastlı göstergeler yer alıyor. Geliştirilmiş multimedya sistemi yeni Space Star’ın iddialı görünümünü iç mekanda da sürdürüyor. Space Star, yeni metalik kum sarısı, elmas beyaz renklerine ek olarak metalik kırmızı, deniz mavisi, titanyum gri, yıldız grisi, kosmos siyah ve şiraz kırmızısı gibi canlı renkleriyle de şehir hayatına renk getirecek.

1.2 LİTRELİK OTOMATİK

Space Star yalnızca 1.2 litre verimli motor ve aynı oranda yüksek verimli yeni INVECS-III CVT şanzımanla sunuluyor. Aynı zamanda Mitsubishi Motors’un MIVEC değişken valf zamanlama sistemi ile donatılmış. Araç yüksek verimli, 3 silindirli 1.2 litre motoru, 80 beygir ve 106 Nm torkula dikkat çekiyor.

127 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

Tek donanımla satılan Mitsubishi Space Star’ın fiyatı da 127 bin 900 liradan başlıyor. 2020 model Space Star lansmana özel 36.000 TL’ye, 12 ay, %0.69 faiz oranıyla sahiplerini bekliyor.