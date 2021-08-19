Eski Nissan yeni Z

Nissan efsanevi 370Z’nin yerini alan Z modelinin 2023 versiyonunu tanıttı. 6’ncı nesliyle dikkat çeken Nissan Z 2023, 3 litrelik V6 motora sahip.

Japon üretici Nissan, Z modeliyle 2023 yılında sahalara çıkıyor. 2022 baharında Amerika’da satışa çıkacak olan araç, Avrupa pazarına 1 yıl daha geç girecek. Araçta görev yapan 3.0 litrelik V6 çift turbo motoru, önceki nesil 370Z’ye göre oldukça güçlü. Motorda 68 beygir gücü ve torkta yüzde 30 artış ile Z’nin motoru, hızlanmada tahmini yüzde 15’lik bir iyileşme sunuyor. Bunu sağlamak için turbo hız sensörünün yanı sıra küçük çaplı turboşarjlar kullanılırken ikiz turbo, güç çıkışını ve tepki süresini dengeliyor. Elektronik değişken valf zamanlaması (e-VVT) ile de farklı sürüş seçeneklerinde mükemmel tepki ve yakıt verimliliği sunuyor.

6 İLERİ MANUEL VE OTOMATİK

6 vitesli yakın oranlı manuel şanzımanı, EXEDY® yüksek performanslı kavramanın arttırılmış hassasiyeti ile vites geçişlerini daha da kolaylaştırıyor. Arkadan çekişli Nissan Z modellerinde, Nissan ilk kez yumuşak hızlanma sağlayan geliştirilmiş yokuş kalkış yardım kontrol sistemi kullanıyor. Otomatik vites modeller kalkış kontrol sistemine sahip. Manuel şanzıman donanımlı modellerde ise ayrıca, 6MT Performans modellerine eklenen SynchroRev Match® ve karbon fiber kompozit tahrik mili bulunuyor. Daha sağlam gövde, elektronik hidrolik direksiyon ve daha geniş ön lastikleri sayesinde Z’nin yüksek hızda sürüşü ve virajlarda yol tutuşu da güçlendiriliyor.

6’NCI NESİL ‘Z’

Nissan’ın küresel tasarım başkanı Alfonso Albaisa, yedinci nesil Z tasarımı için “Nissan’ın gelecek vizyonuna sadık kalarak önceki 6 nesil Z sahiplerinin ve hayranlarının sesine kulak verdik ve kendimizi geçmiş eskizlerin cazibesine doğru çekilirken bulduk. Nihayetinde, modern ancak geçmişten dokunuşlar taşıyan yeni bir Z tasarladık,” değerlendirmesinde bulundu. Uzun kaputu, daha alçak arka kısmı ve birinci nesil Z’yi anımsatan silüeti ile yeni Z, geleneksel arkadan itişli spor bir otomobil tasarımı barındırıyor. En son teknolojilerle modernize edilen dış tasarıma boyut kazandırmak için kullanılan LED aydınlatmalarda, sadece Japon pazarında satışa sunulan 1970’lerin sevilen 240ZG’sinden ilham alan iki yarım daire bulunuyor. 2023 Z’ye yandan bakıldığında, orijinal Z ile olan benzerliği daha da dikkat çekiyor.

ESKİ TASARIM İLE YENİ TEKNOLOJİ BİR ARADA

Yeni Z’nin iç mekanı, modern teknolojiyi eski Z dokunuşlarıyla kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Orta konsolu, üçlü analog göstergesi, 8.0 inç dokunmatik ses ekranı ve vites kolunun yanındaki klima kontrol düğmeleri önceki nesil Z iç mekan tasarımından esinleniliyor. Spor bir arabadan beklentilerin karşılanması için Z’nin iç mekan tasarımında Nissan Super GT500 sürücüsü Tsugio Matsuda gibi profesyonel yarış pilotlarının da görüşleri yer alıyor. Yeni Z’nin orta konsolunda yer alan gösterge panelinde üçlü analog göstergesi (güçlendirme, turbo hız, volt) sürücünün görüş alanında yer veriliyor. Optimize edilmiş kavrama ve konfor için özel olarak tasarlanmış manuel ve otomatik vites kolları da yenilendi.

3 RENK SEÇENEĞİ VAR

Yeni Z için Nissan Akıllı Anahtar, Akıllı Hız Kontrolü, Otomatik Sıcaklık Kontrolü, otomatik kararan dikiz aynası, Dikiz Monitörü, iki adet 12 voltluk güç noktası, Type-A ve Type-C olmak üzere iki USB noktası, ön ve arka sonar sensörleri standart olarak sunuluyor. Altı hoparlörlü 8.0 inç sesli dokunmatik ekrana sahip Z, hem Android Auto® hem de Apple CarPlay® ile uyumlu. Ayrıca Bluetooth® üzerinden telefon ve se bağlantısı, SiriusXM® Radyo, Mesajlaşma Asistanı ve Siri® Eyes Free gibi özelliklere de sahip. Z Performans sınıfında ise navigasyonlu 9,0 inç dokunmatik ekran ve NissanConnect® Hizmetleri ile Aktif Gürültü Önleme ve Aktif Ses Geliştirme özelliklerine sahip 8 hoparlörlü Bose® Ses sistemi de yer alıyor. Z iç mekanı için Siyah, Kırmızı ve Mavi olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.

GÜVENLİĞİ DE ELDEN BIRAKMIYOR

2023 Nissan Z Amerika’da 6 düz vites ve 9 otomatik vites seçenekleri ile Spor ve Performans sınıfında satışa sunulacak. Tüm modeller, Yaya Algılamalı Otomatik Acil Durum Frenleme Sistemi, Kör Nokta Uyarısı, Şeritten Ayrılma Uyarısı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Uzun Far Yardımı ve Akıllı Ön Çarpışma Uyarısı dahil olmak üzere bir dizi standart yardım ve güvenlik teknolojisi ile satışa çıkarılacak.

240 ADET Z PROTO ÜRETİLECEK

2020’de tanıtılan ve Z Proto severler için ABD’de yalnızca 240 adetle sınırlı olarak satışa sunulacak Proto Spec modeli, Z logolu sarı renkli fren kaliperleri, bronz renkli 19 inç RAYS alüminyum alaşımlı jantlar, özel vites kolu topuzu (yalnızca 6MT), özel Proto Spec deri donanımlı sarı vurgulu koltuklar, özel Proto Spec süet + sarı dikişli kumaş kapı kaplaması ve özel Proto Spec iç dikişlere sahip.