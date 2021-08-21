Bayinin ekstraları araçta kusura neden oluyor

Yılbaşından itibaren ekspertiz noktalarını ziyaret eden 1500 sıfır kilometre araçtan tam 100 adedinde boyalı karoser parçası tespit ettiklerini vurgulayan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre “Uzun süre park halinde beklemiş belirli sıfır kilometre araçlar nakliye sırasında hasar görebiliyor, başka araçlar çarpabiliyor. En önemlisi ekstra aksesuar adı altında satılan seramik kaplama, boya koruma gibi işlemler yanlış yapılırken tekrar boyama gerekiyor, bazı araçlarda yan sanayi deri döşeme için kapılar sökülüp tekrar takılıyor. Bu tür bir aracı gelecekte satışa çıkardığınızda ve ekspertizde 4 kapı değişen çıktığında 30-40 bin TL zarar edebilirsiniz. Tüketiciler çok dikkatli olmalı.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde ÖTV matrahında yapılan düzenlemelerle birlikte belirli sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarında 50 bin TL’ye kadar düşüş yaşandı. Diğer yandan yıl başından bu yana Pilot Garage’ı ziyaret eden 1500 sıfır kilometre araçtan 100’ünde boyalı parça tespit edilmesi, tüketicilerin sıfır kilometre araç satın alırken de dikkatli olması gerektiğini gözler önüne serdi. Konuya dair Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, otomobil satın alacaklara tavsiyelerde bulundu.

4 KAPI SÖK TAK 40 BİN TL ZARAR

Artan talep, tedarik zinciri problemleri ve çip krizi sebebiyle sıfır kilometre araç pazarında da birçok problemle karşılaşıldığını dile getiren Emre “Birkaç sene önce gönül rahatlığıyla satın alınan sıfır kilometre araçlarda, artık ticari kaygılar üst düzeye çıktığı için hiç olmadığı kadar problemlerle karşılaşmaya başladık. Stoklanan sıfır araçlar çekiciden düşebiliyor, nakliyesinde park kazaları yaşanabiliyor, dolu yağışına maruz kalabiliyor. Ekstra aksesuar adı altında satılan seramik kaplama, cam filmi, tampon eki gibi işlemler amatör tekniklerle yapılıyorsa araç tekrar boyanmak zorunda kalabiliyor. Dahası donanımsız araçların albenisi artırmak için yan sanayi deri döşeme yapılırken 4 kapının sökülüp tekrar takıldığı araçlara şahit olduk. Böyle bir aracı gelecekte satışa çıkardığınızda ekspertizde 4 kapı sök-tak/değişen çıkacak, ki 30-40 bin TL değer kaybı demek. Günümüzde satıcılar şeffaf yaklaşmadığı için sıfır kilometre bir otomobil satın alırken tüketicilerin dikkatli olmasını ve gerektiğinde TSE belgesine sahip kurumsal markalarda ekspertiz yaptırmasını tavsiye ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

İKİNCİ ELDE DURGUNLUK HAKİM

İkinci el otomobil sektörüyle ilgili görüşlerini paylaşan Emre, matrah düzenlemesinin duyurulmasıyla birlikte ikinci elde ciddi bir durağanlığın gözlemlendiğini belirtti. Emre, “Açıklama sonrası satışlar önemli ölçüde yavaşladı. Fakat sıfır kilometredeki stok problemleri sebebiyle ve belirli ikinci el otomobillerde yüzde 7-8 oranında fiyat düşüşleri yaşanmasıyla pazar tekrar hareketlenmeye başlayacaktır. Pazardaki dinamiklerin oturması birkaç haftayı bulacaktır.” dedi.