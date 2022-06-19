Renault Group’a ‘Saadet’ geldi

Renault Group Türkiye’nin Kurumsal İletişim Direktörlüğüne Saadet Alpago atandı. Otomotiv dünyasının en önemli iş birliklerinden Alliance (Renault-Nissan-Mitsubishi) ittifakı içinde gerçekleşen bu üst düzey atama, Türkiye otomotiv sektörü açısından da önemli bir gelişme olarak kayda geçiyor.

Renault Group Türkiye’nin Kurumsal İletişim Direktörü pozisyonuna, otomotiv sektörünün deneyimli kurumsal iletişimcisi Saadet Alpago getirildi. 1996 yılından bu yana çeşitli firmalarda önemli pozisyonlarda başarıyla görev alan Alpago, 27 Haziran itibarıyla Renault Group Türkiye’de Kurumsal İletişim Direktörü unvanıyla çalışmaya başlayacak. Bu atama ayrıca Alliance ittifakının yetenek transferi anlamında da büyük önem taşımakta.

KURUMSAL VE MEDYA İLETİŞİMİNDEN SORUMLU OLACAK

Renault Group Türkiye’nin, yeni mobilite ekosisteminin öncüsü olmak ve Türkiye’deki varlığını ve yatırımlarını güçlendirmek amacıyla oluşturduğu stratejisini tüm iş ortaklarıyla birlikte yürütmek ve duyurmak adına önemli bir role sahip olacak Alpago, gerekli tüm kurumsal ve medya iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak.

SAADET ALPAGO KİMDİR?

1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Saadet Alpago, İşletme Mühendisliği yüksek lisansını yine aynı üniversitede tamamladı. 1996 yılında iş hayatına atılan Alpago; sırasıyla Temsa’da Pazarlama ve Ürün Uzmanı, Otomotiv Distribütörler Derneği’nde Pazarlama ve İletişim Müdürü ve Bor Holding’de Pazarlama Müdürü pozisyonlarında çalıştı. Son olarak 2020 Ocak ayından bu yana NISSAN Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü görevini yerine getiren Alpago, evli ve iki çocuk annesi.