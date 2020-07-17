Skoda Kamiq’in fiyatı ne kadar oldu. Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle tercih edilebilen KAMIQ, lansmana özel 197.600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Skoda, Türkiye’de SUV ürün gamına yeni bir model daha ekledi. Markanın kompakt SUV segmentindeki temsilcisi Skoda Kamiq, showroomlarındaki yerini aldı. Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle tercih edilebilen Skoda Kamiq, lansmana özel 197.600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Türkiye lansmanı, geniş basın katılımıyla online olarak gerçekleştirilen Skoda Kamiq modeli, rekabetin ve talebin giderek arttığı SUV segmentindeki en önemli oyunculardan biri olacak.

KOMPAKT BİR SUV

Yerden yüksek sürüşe sahip KAMIQ, yüksek oturma pozisyonunu, kompakt bir aracın çevik sürüşüyle ve ŠKODA’nın karakteristik tasarım diliyle birleştiriyor. İsmini Kuzey Kanada ve Grönland’da yaşayan Eskimo’ların, “ikinci bir deri gibi” her duruma kusursuz uyum sağlayan bir şeyi tanımlamak için kullandığı kelimeden alıyor. Markanın diğer SUV modelleri gibi model ismi, K harfi ile başlayarak Q harfi ile bitiyor.

LED DETAYLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Güçlü bir dış tasarıma sahip olan KAMIQ, yerden yüksek tarzını 16-18 inç arasında değişen jant seçenekleriyle güçlendiriyor. İlk bakışta farklı bir tasarıma sahip olduğunu belli eden KAMIQ, hassas bir biçimde şekillendirilmiş kaputuyla da kendine has bir karakteri olduğunun altını çiziyor. Gündüz farı özelliği olan bölünmüş LED farlara sahip ilk ŠKODA olarak öne çıkan KAMIQ, aynı zamanda önde ve arkada dinamik sinyal lambaları ile tercih edilebiliyor. KAMIQ, arka bölümde de markanın tasarım dilini kendine has şekilde yorumlarken, her yeni ŠKODA’da olduğu gibi bagaj kapağı üzerinde logo yerine markanın harflerini taşıyor.

YEPYENİ BİR KABİN TASARIMI

KAMIQ, markanın yeni kabin konseptini temsil eden ikinci ŠKODA modeli olarak öne çıkıyor. Yüksek oturma pozisyonu ve geniş yaşam alanına sahip SUV, aynı zamanda geliştirilmiş ergonomileri ve görüş açıları sunuyor. Şehir içinde rahatça kullanılabilecek ve manevra yapılabilecek şekilde tasarlanan KAMIQ, sürücü ve yolcularını da rahat ettirecek birçok özellik sunuyor.

İÇ MEKAN GENİŞ VE HACİM GENİŞLEDİ

Seyahat edenlerin rahat etmesi adına 1,003 mm baş mesafesi, 1,425 mm dirsek mesafesi ve 73 mm diz mesafesi ile segmentinin en iyi ölçülerine sahip. Aynı zamanda 400 litrelik bagaj kapasitesi, arka koltuklar katlandığında 1,395 litreye çıkıyor. Opsiyonel özellik olarak sunulan katlanan ön koltuk ise, 2,447 mm uzunluktaki hacimli eşyaların taşınmasına imkan tanıyarak pratikliği artırıyor. Akıllı saklama gözleri ise, eşyaların konulması adına 26 litre kadar ekstra alan sağlıyor. KAMIQ’in kabininde kullanılan yumuşak materyaller, yeni koltuk tasarımı ve yeni döşemeler iç mekan atmosferinde memnun edici bir hava yaratıyor. Kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması, dekoratif kaplamalar, opsiyonel 10.25 inç Sanal Kokpit, Climatronic, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, ısıtmalı ön cam ve direksiyon ile konfor seviyesi daha da ileriye taşınabiliyor.

10 HOPARLÖRLÜ SES SİSTEMİ

ŠKODA, KAMIQ kullanıcılarına araç içerisinde son teknoloji bilgi-eğlence ve bağlantı sistemlerini sunuyor. Swing, Bolero ve Amundsen sistemleri, 6.5-9.2 inç arasındaki ekranlarla tercih ediliyor. Ayrıca 10 hoparlörlü ŠKODA ses sistemi de, araç içerisindeki müzik keyfini daha ileriye taşıyor. SmartLink teknolojisi ise, Apple CarPlay, Android Auto veya MirrorLink yoluyla akıllı cihazlarına bağlanmasını sağlıyor. Ayrıca KAMIQ’de Wi-Fi hotspot, önde ve arkada iki USB girişi, önde kablosuz şarj alanı gibi birçok teknolojik özellikle de yer alıyor.

DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR SEÇENEKLERİ

ŠKODA KAMIQ, lansmandan itibaren 90-150 HP arasında güç üreten 1.0 litre ve 1.5 litre hacimde olmak üzere üç farklı TSI benzinli motor seçenekleri ve 1.6 litre TDI dizel motor seçeneği ile satışa sunuluyor. Bu motor seçenekleri, 5 veya 6 ileri manuel şanzıman ya da 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilebiliyor. Yeni geliştirilen şasiye sahip olan KAMIQ, SCALA modeline göre yerden 39 mm daha yüksek. Bununla birlikte KAMIQ, Spor Şasi Kontrolü ile de tercih edilebilecek. 10 mm daha alçak olan bu spor şasi, Sürüş Modları Seçenekleri’nde Normal ve Spor sürüş modları sunuyor. Böylece kullanıcıları KAMIQ’in daha sportif yanını deneyimleyebiliyorlar.