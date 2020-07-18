Elektrikli Kona 100 bini devirdi

Hyundai, tamamen elektrikli B-SUV modeli KONA EV’den global olarak yüz bin adetten fazla sattı. Sadece iki yıl içinde bu önemli başarıya ulaşan KONA EV, hızlı şarj özelliği ile öne çıkıyor.

Hyundai Motor Company’nin dünya çapında ödüllü, tam elektrikli kompakt SUV’si olan KONA Electric, satışlarda 100.000 adeti aştı. Aynı zamanda dünyanın elektrikli ilk B-SUV modeli unvanına sahip olan model, Mart 2018’de piyasaya sürülmesinden bu yana sınıfındaki öncü özelliklerle popüler olmayı başardı. KONA Electric, Amerika ve Avrupa pazarındaki güçlü rakiplerine karşılık, uzun sürüş menzili, hızlı şarj özelliği, güvenlik ve konfor donanımlarıyla dikkat çeken bir model.

YILIN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ ÖDÜLÜ

Birçok ülkede “Yılın Elektrikli Otomobili” ödülünü kazanan KONA Electric, full şarjla beraber 415 km yol gidebiliyor. Bununla beraber, LED farları, gündüz sürüş farları ve yeni tasarım öğeleriyle beraber elektrikli modellerde fark yaratabiliyor.

201 BEYGİR GÜCÜNDE

Yüksek verimli elektrikli motoru sayesinde 201 beygir güç üretebilen araçta yüksek voltajlı 64 kWh iyon pil kullanılıyor. Birçok aktif ve pasif güvenlik sistemleriyle de donatılan otomobil, kablosuz telefon şarj sistemi, 10.25 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve Apple Carplay-Android Auto mobil özellikleriyle kullanıcısına üstün bir konfor vaad ediyor.

ÜÇ FAZLI GÜÇ KABLOSU

KONA Electric, güçlü elektrikli aktarma organları, rakiplerinden daha uzun menzili ve şık SUV görünümü sayesinde beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Hyundai, yenilediği KONA EV’de 11 kW’lık üç fazlı AC kabloyu kullanarak daha hızlı şarj imkanı sunuyor. Ayrıca, bir başka kullanışlı özellik olan Blue Link® de KONA’nın bir diğer yeni özelliği. Hyundai’nin belirli pazarlarda sunduğu bu servis, sürücülerin Blue Link telefon uygulamasını kullanarak araca binmeden motoru çalıştırmalarına olanak sağlıyor.

ACİL DURUM SERVİSİNE OTOMATİK BAĞLANTI

Hatta, sıcak veya soğuk havalarda isteğe bağlı olarak havalandırma ve klima kontrolü de etkinleştirilebiliyor. Buna ek olarak, Blue Link, dikkat gerektiren veya sürücünün aracı en son nereye park ettiği konusunda kullanıcılarını bilgilendiren bir hizmete de sahip. Standart eCall servisi ise manuel eCall düğmesine ek olarak daha ciddi bir arıza veya kaza durumunda, acil durum servislerine otomatik olarak bağlanıyor. Sistem, hava yastığı sensörlerinin tetiklenmesiyle çalışıyor ve araç içerisindekilerin olası tehlike anında kurtarılmasına olanak sağlıyor. Yeni 10 inçlik AVN dokunmatik ekran, grafik ara yüzü (GUI) ile sunulurken ayrıca en güncel navigasyon paketine de sahip.