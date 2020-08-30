Tüketici sıfır araç fiyatlarında indirim beklerken, orta ve lüks sınıf için fiyat artışlarıyla karşılaştı. Birçok aracın fiyatı artarken, ucuz olan A, B ve bazı C segmenti modellerde fiyatlar geriledi. Sektör ise ÖTV kararına yorum yaptı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu: “Son yıllarda yaratılan iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracat, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı istihdam ülkemiz için çok kıymetli. Otomotiv, peşinden birçok sektörü sürüklüyor olmasıyla da önemli bir konumda. Otomotiv Ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok kıymetlidir. ÖTV yorum

30 Ağustos tarihi itibariyle yayımlanan ve yürürlüğe giren yeni ÖTV artışlarının otomotiv iç pazarın büyümesine ve yeniden 1 milyon seviyesine ulaşmasına ise olumsuz etkisi olacağı görüşündeyiz. Bu durum Otomotiv ekosistemindeki paydaşları da olumsuz etkilemekle beraber Türkiye’ye yapılacak potansiyel yatırımları, istihdamı menfi yönde etkileyecektir. Otomotiv sektörü olarak temennimiz en kısa sürede yeniden 1 milyon adetlik pazar büyüklüğüne ulaşabilmek ve ülke ekonomisine olan katkımızı daha da artırabilmektir. Son olarak otomotiv sektörü dünyada çok önemli bir değişim ve dönüşümün içerisinden geçerken otomotiv teknolojilerinde de çok sayıda yenilikler olduğu görülmektedir. Bu bakımdan da Türkiye otomotiv sektörüne uygulanan vergilendirme yapısının yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacının bir kere daha ortaya çıktığı görülmektedir. Sektörümüz içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.”

ALT SEGMENT ETKİLENMEDİ

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt: “2018 yılından beri güncellenmeyen ÖTV matrahlarının nihayet güncellenmiş olmasını olumlu olarak değerlendiriyorum. Bununla birlikte, yapılan matrah ve oran güncellemeleri üst ve lüks segmentlerde fiyat artışlarına yol açarken, orta ve alt segmentlerin çok fazla etkilenmediğini görüyoruz. Buradan anladığımız kadarıyla, özellikle yerli üretilen araçların desteklenmesi, ithal ve lüks araçların satışlarının azaltılmasının hedeflendiği görülmektedir. En başından beri söylediğimiz gibi, mevcut vergi sisteminin artık değiştirilmesi gerekmektedir. ÖTV yorum

Sürekli olarak birçok tartışmaya sebebiyet veren, sadece motor hacmine ve matrah baremlerine göre kurgulanmış bu sistemin, sıklıkla güncellenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Ayrıca, gelişen otomobil teknolojilerini desteklemekte eksik kalan bir sistemdir. Sadece motor hacmi ve matrah fiyatına göre bir otomobilden az veya çok vergi alınması, demode bir uygulama olarak kalmıştır. Yeni teknolojilerle donatılmış olan araçlara ulaşabilmesini destekleyecek bir vergi sisteminin vakit kaybetmeden oluşturulması gerekmektedir.”

SEKTÖRÜ DARALTACAK DÜZELTME

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: “Türkiye’de satılan her 10 aracın 6 tanesinin ithal modeller olması ve ortalama fiyatların 130.000 TL’nin üzerinde seyretmesi nedeniyle araç fiyatlarının daha da ulaşılması zor seviyelere çıkmasına neden olacağını düşünüyoruz. Tüketicinin, yükselme eğilimindeki kredi faizlerinin üzerine bir de ÖTV düzenlemesi (%60-80) ile araçlara ulaşım maliyetlerinin artması, talepte önemli bir azalma yönünde potansiyel taşımaktadır.

Ayrıca, kararnamenin ayın son gününde açıklanmış olması ve hemen yürürlüğe girmesi nedeniyle, ay içerisinde satışı gerçekleştirilmiş ve tüketici ile anlaşması sağlanan araçlarda önemli bir sorun yaratacağını düşünüyoruz. Bu uygulamanın 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesinin bu sakıncayı ortadan kaldıracağına inanıyoruz. ÖTV matrah düzenlemesinin yaratacağı olumlu etki ile ÖTV oranlarındaki artışın yaratacağı olumsuz etki birlikte değerlendirildiğinde sektörümüzü kısa ve orta vadede daraltacak bir düzenleme olduğunu düşünüyoruz. Bu düzenlemenin ikinci el piyasasındaki fiyat istikrarsızlığına da olumsuz katkı sağlayacak bir gelişme olmasından endişe duyuyoruz.”

İKİNCİ EL FİYATLARI TEPE NOKTASINA ÇIKAR

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın: “Matrah dilimlerindeki indirimler beklentilerin çok altında kaldı. Sadece 2 matrah diliminde indirime gidildi. Bu düzenlemeyle birlikte bundan sonra yerli araç üretimi ve yerli araç satışları daha fazla önem kazanacaktır. Yerli araç üretimi artarak yerli araç satışlarının artması hedeflendiğini söyleyebiliriz. Bunun sonucunda da cari açık bir miktar azalacaktır.

Bununla birlikte söz konusu matrah dilimlerinde yapılan indirimler ilk etapta yerli araç fiyatlarını biraz ucuzlatacaktır ancak sonrasında kurun da etkisiyle bu araçlardaki fiyat artışları yukarı yönlü devam edebilir. Yüksek donanım paketli ve yüksek motor hacimli araçların matrah dilimlerinde yapılan artış sonucunda bu araçlar daha da pahalılaşacaktır. Bundan sonra ithal araçların getirilmesinde adetsel olarak azalmalar olabilir. 0 km araç fiyatları bu matrah artışlarıyla artınca bunun en büyük etkilerinden biri de 2.el araç fiyatlarına yansıması olacaktır. Zaten son 1,5 senedir sürekli artış trendinde olan 2.el araç fiyatları bu ÖTV artışlarıyla daha da artacaktır. 0 km yeni araçlarda devam eden bulunurluk problemi de bu duruma eklenince 2.el araç fiyatlarında artışlar da en tepe noktalarına çıkacaktır.”