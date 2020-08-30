Ucuz araca ödül pahalıya ceza

Ucuz para ithalata gidince cari açıkta vites yükseldi ÖTV zammı geldi. Artan açığı kapatmak amacıyla harekete geçen sistem, sıfır araçta matrah ve ÖTV oranlarını yeniden düzenledi. Yeni kararla birlikte başta yerli otomobillerin ve ucuz araçların fiyatında düşüş gerçekleşecek. Fakat pahalı modellerin etiketlerinde yer yerinden oynayacak.

ALİ YILDIRIM

Otomotiv sektörü hafta sonuna özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı şokuyla uyandı. Yeni ÖTV ve matrah düzenlemesiyle birlikte bazı araçların fiyatı düşerken, bazılarında da yer yerinden oynadı. Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca cari açık üzerinde yüksek düzeyli olumsuz etkiye sahip olan otomobil ithalatının azaltılması amacıyla motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi. Maliye politikası değişikliğiyle, yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi hedefleniyor. Böylece daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilecek ve yerli otomobil satışı artacak. Ayrıca ithlatın miktarı da azalacak. Yeni düzenlemeye göre, (motor hacmi 1.6 litreye kadar olan) vergisiz fiyatı 0-69.999 TL arasında olan araçların matrahı 0-84.999 TL’ye çıkarken ÖTV oranı da yüzde 50’den yüzde 45’e çekildi. Bu dilime giren otomobillerin fiyatında yaklaşık yüzde 3 ila 4 arasında değişen indirimler öngörülüyor.

YERLİ MODELLERİN FİYATI DÜŞTÜ

Matrah dilimi 70.000-120.000 TL arası olan vergisiz fiyat ise 85.000-130.000 TL bandına yükseldi. Bu aralığın ÖTV oranı da yüzde 60’tan yüzde 50’ye geriledi. Bu dilimde yer alan modellerde ise yaklaşık yüzde 7’lik fiyat düşüşlerinin görülmesi bekleniyor. Öte yandan sadece ÖTV’de düşüş değil artışta yaşandı. Matrah fiyatı 120.001 lira olan baraj 130.001’e yükseltildi. Bu sınıfta yer alan araçların ÖTV’si de yüzde 60’tan yüzde 80’e ulaştı. Böylece bu dilimde yer alan araçlarda yüzde 10’un üzerinde ÖTV zammı olacağı kaydediliyor.

1.6 MOTOR VE HİBRİT ARAÇLARA ZAM

Hibrit otomobiller için mevcut korelasyon korunarak bu araçlardaki ÖTV oranları da eşgüdümlü bir şekilde artırıldı. Örneğin, motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan (daha önce 120 bin liraydı) otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60’tan yüzde 80’e çıkarıldı. Motor hacmi 1.6 litre ile 2.0 litre olan araçlarda da zam kaçınılmaz oldu. Matrah dilimleri 0-170.000 lira olan aracın ÖTV’si yüzde 100’den yüzde 130’a çıktı. Vergisiz fiyatı 170.001 liranın üstünde olan araçlarda da yüzde 110’luk ÖTV yüzde 150’ye ulaştı. Burada da modeline göre yüzde 15 ila yüzde 20’lik fiyat artışlarının yaşanması kaçınılmaz olacak.

YENİ ÖTV İLE TANIŞIN YÜZDE 220

Yeni ÖTV oranlarından en çok lüks araçlar nasiplendi. Fiyatı 170.001 liranın üzerinde olan sıfır otomobilin ÖTV’si yüzde 160’tan yüzde 220’ye ulaştı. Böylece yaklaşık 550 bin liraya satılan bir otomobilin fiyatı yeni ÖTV ile 700 bin liraya merdiven dayadı. Motor silindir hacmi 2000 cc’yi geçen ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranı yüzde 100’den yüzde 130’a, diğerleri için de yüzde 110’dan yüzde 150’ye yükseltildi.

YERLİLERİN FİYATI 3 İLA 15 BİN LİRA ARASINDA UCUZLADI

Yeni ÖTV ile birlikte hiç kuşkusuz yerli üretim modeller hedeflendi. Bunun yanı sıra hem ithal olan hem de ucuz olan modellerinde fiyatı düştü. Fiyat tablolarına baktığımızda Türkiye’nin en çok satılan otomobillerinden biri olan Fiat Egea sedanın başlangıç fiyatı 107 bin lira seviyesinden 103 bine gerileyecek. Yaklaşık 3 bin liradan fazla etikette gerileme olacak. Yeni Renault Clio ise giriş donanımıyla ÖTV diliminde bir alt sıraya gerileyecek. Aracın fiyatı 135 bin 900 liradan, 123 bin 600 liraya kadar düşecek. Benzinli Toyota Corolla’da 10 bine yakın artış görülürken hibritin fiyatı 30 bin liradan fazla artacak. 2.0 litrelik Volkswagen Passat ise 100 bin liraya yakın zam görecek.

BAZI MODELLERİN ÖTV SONRASI YENİ FİYATLARI