Türkiye pazarına filodan giriş yapan Skoda Scala, perakende satışa da başladı. Kelime olarak basamak-merdiven anlamına gelen Scala, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle 210 bin liralık fiyat etiketine sahip. Skoda Genel Müdürü Başar “2020’nin başında belirlediğimiz satış hedefimizi değiştirmedik ve minimum 25 bin adetlik hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. Böylelikle pazarın üzerinde bir büyüme oranı yakalama hedefindeyiz” dedi.

Temmuz ayında Türkiye pazarına filodan giriş yapan Skoda Scala, şimdi perakende satışa da başladı. Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Abdi İbrahim’e 2 bin 364 adet Scala’nın teslim edildiği o dönem bildirmişti. Konu hakkında aracın Türkiye lansmanında açıklama yapan Başar “Pandemi döneminde sağlık sektörü için yoğun bir çaba sarf ettik. Bu nedenle ilaç sektörünün önemli temsilcilerinden Abdi İbrahim’e hızlı teslimatla işlevselliği sürdürdük” dedi. Skoda markasının ve Scala modelinin hedeflerini de anlatan Başar, sözlerine şöyle devam etti: “2020’nin başında belirlediğimiz satış hedefimizi değiştirmedik ve minimum 25 bin adetlik hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. Böylelikle pazarın üzerinde bir büyüme oranı yakalama hedefindeyiz. Yeni Scala modelimizin de getireceği sinerji ile bu hedeflere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Yeni Scala için 2020 yılı satış hedefimiz ise 7 bin adet. Bu sayede yıl sonunda en çok satan ilk iki modelimizden biri olacak ve önümüzdeki dönemde ilk 5 marka arasına girip yüzde 7 pazar payı alma hedefimize önemli destek sağlayacak modellerden biri olacak. Bununla birlikte bu hedefimize ulaşmamızı sağlayacak yeni Octavia’nın da gelişiyle birlikte tüm segmentlerdeki temsil oranımızı yüzde 92’ye çıkararak, her türlü beklentiye sahip kullanıcılar için alternatif modeller sunacağız.”

HEDEFLERİ YENİDEN GÜNDEME ALDIK

Türkiye otomobil sektörünü de değerlendiren Başar “Bildiğiniz gibi otomobil pazarı Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki durgunluğunun ardından özellikle son 2 aydaki yükselişi ile morallerimizi düzeltti ve biz de sene başındaki 2020 hedefimizi yeniden gündeme aldık. Pandemi nedeniyle otomobil fabrikalarının üretimlerine ara vermeleri, tedarik zorluğuna neden oldu. Ancak bu durumun Ekim ayı gibi normale döneceğini ve talep ile tedariğin eşitleneceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda da toplam otomobil pazarının yüzde 10 artı ve eksi yönde sapma payıyla 550 bin adet civarında tamamlanmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EL NORMALE KASIMDA DÖNECEK

Zafer Başar, artan ikinci el fiyatlarına da değinerek “İkinci elde, sıfırı geçen fiyatlar bir takım kafa karışıklıklarına neden oluyor. Türkiye’deki hiçbir marka bilerek ve isteyerek yeni getirmiş oldukları ürünlerin fiyatları üzerinde bir ikinci el fiyatına sahip olmayı arzu etmez. İkinci el bizim gibi ülkelerde bir yatırım aracına dönüşmüş durumda. Döviz ve ikinci eli bu duruma getiren faizin yanı sıra pandemi nedeniyle insanların bireysel olarak araç sahibi olma arzuları var. Birçok şey bir araya gelince bizim bütün ithalatçıların ve yerli üreticilerin piyasaya sunduğu adedin çok üzerinde bir talep ortaya çıkıyor. Ancak Ekim-Kasım aylarında tedarik sorunu çözüldükçe pazardaki fiyatlar da normal seviyesine gelecektir“ dedi.

LANSMAN FİYATI 209 BİN LİRAYDI

Araçta 1.0 litre ve 1.5 litrelik benzinli motorların yanı sıra 1.6 litrelik dizel ünite de görev yapacak. Scala’nın başlangıç fiyatı ise 209 bin 900 lira olacak. Yeni ÖTV hesaplamasıyla aracın fiyatının 200 bin liranın altına inmesi bekleniyor.