Tedarik sanayi ölümü gördü ama kefeni yırttı

TAYSAD Başkanı Kanca “2020 yılı, adeta ölümü neredeyse görmeye yakın bir dönemden geçip ondan sonra sıtma, sonra da iyileştiğimiz bir dönem oldu. Daha mutluyuz, keyifliyiz. Eylül ayında beklenti çok yüksek. Sektörde hemen hemen her şirkette inanılmaz derecede yoğunluk var. Sektörün kimi oyuncuları 3 vardiyaya tekrar döndü ve gece gündüz üretim yapıyor” dedi.

Otomotiv sektörü zor günleri geride bıraksa da önünce ciddi bir salgın süreci var. Vakalar her geçen gün artış gösterirken üretimde de salgın tehlikesi yeninden doğuyor. Tüm bu varsayımlar ışığında yılın sekiz aylık dönemini ve yılsonu beklentilerini paylaşan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca “2020 yılı, adetaölümü neredeyse görmeye yakın bir dönemden geçip ondan sonra sıtma, sonra da iyileştiğimiz bir dönem oldu. Daha mutluyuz, keyifliyiz. Tahmin ettiğimiz gibi önce inanılmaz bir düşüş oldu. O düşüş artık yukarı doğru çıkıyor. Belki de en iyi haberlerden bir tanesi otomotiv sektöründe üretimin devam etmesine rağmen önemli bir sağlık sorunu olmaması. Yani hem ürettik hem de hastalığın yayılmasına engel olduk. Eylül ayında ise beklenti çok yüksek. Kendi şirketlerimizde bile yüzde 90’a yakın bir doluluk oranı var. Bu şekilde olması beklemediğimiz bir şeydi. Baktığımız zaman sektörde hemen hemen her şirkette inanılmaz derecede yoğunluk var. Sektörün kimi oyuncuları 3 vardiyaya tekrar döndü ve gece gündüz üretim yapıyor. Bazılarında fazla mesai bile söz konusu olmaya başladı” diye konuştu.

GELECEK İYİ GÖRÜNÜYOR

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı da “Sektör şu anda geleceği daha iyi görüyor ve yüksek tempo ile çalışıyor. En kötü günler geride kaldı diyebiliriz. Otomotiv endüstrisi olarak salgının ilk anlarında çok iyi bir sınav verdiğimize inanıyoruz. Herkesin evde olduğu dönemde fabrikalarımızda siperlik ve sağlık ürünleri ürettik. Şimdi ise sosyal mesafe ve sağlık önlemleri açısından üst düzey çalışmalar yapıyoruz. Düzenli testler ve anında izolasyona dikkat ediyoruz. Üretim tarafında, kendi üyelerimiz üzerinden OEM’lerin üretim tahminlerine bakıyoruz. Orada gördüğümüz kadarıyla Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık dönemi doluluk açısından yüzde 90 ila 92 arasında değişiyor. Yani, sektörün kapasite kullanımı çok iyi bir seviyeye geliyor. Avrupa tarafında da pazar bu haliyle devam eder, pandemide 2. dalga veya yeni bir problemle karşılaşmazsak yılın son 4 aylık bölümü çok iyi olacak diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

25 MİLYONLUK DARALMA BEKLENİYOR

Küresel pazarlar ile Avrupa pazarlarındaki güncel durumu aktaran Alper Kanca, “Son 4-5 yıldır küresel otomotiv endüstrisi 92 ila 97 milyon adetler arasında bir üretim gerçekleştiriyordu. 2020 yılında bu rakamın yüzde 22 daralmayla 72 milyon adetlere kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu aslında inanılmaz bir düşüş. Avrupa’da üretim adetleri son 5 yıllık ortalamalara bakıldığında 22 milyon adet seviyesindeydi. Bu sene Avrupa’daki üretimin 16 milyon adet seviyesinde tamamlanmasını bekliyoruz. Yani, dünyada yüzde 13, Avrupa’da ise yüzde 15’lik bir düşüş var. Bütün bunlara rağmen 2021 senesinde dünyada yüzde 13’lük bir artışla 81 milyonluk araç üretileceği, Avrupa’da ise 18,5 milyonluk bir araç üretileceği öngörülüyor” değerlendirmesinde bulundu.