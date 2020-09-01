Formula 1 bilet fiyatları belli oldu. Türkiye’ye geleceği haberiyle birlikte dikkat büyük heyecan uyandıran Formula 1 yarışlarında dünyanın en ucuz biletini Intercity İstanbul Park satacak.

Formulan 1 takvimine dahil olmayı başaran Intercity İstanbul Park, Kasım 2020’yi iple çekiyor. En merak edilen soru olan Formula 1 bilet fiyatları ne kadar olacak? sorsunun cevabını Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak verdi. Ak “Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Türkiye’nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisine sahibiz. Bu büyük organizasyonda 100 bin kişiyi pistimizde

ağırlayacağız. İnsanlarımız bu heyecana dilediğince ortak olmasını istedik. Formula 1TM yönetimi ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda bilet fiyatlarını belirledik. Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 TL’ye gelecek şekilde belirledik. Biletler 3 günlük kombine olarak kısa bir süreliğine bu fiyata göre satın alınabilecek. Sadece 90 TL ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1TM heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini biz satacağız” dedi.

BİLETLER EYLÜLÜN İKİNCİ HAFTASI SATIŞA ÇIKACAK

Formula 1TM’in Türkiye’ye döneceğinin açıklandığı andan itibaren çok yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını ifade eden Vural Ak, en çok sorulan sorunun biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ve bilet fiyatları olduğunu belirtti. Vural Ak, “Formula 1TM ‘in global olarak belirlediği bir bilet fiyatlama stratejisi var ancak biz Intercity İstanbul Park olarak Formula 1TM‘yi geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Bu projeyi bir kar beklentisi olmadan tamamen ülkemizin tanıtımı ve prestiji için T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde ve yönetiminde yürütüyoruz. Bu sebeple, vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimleri de dikkate alarak, Formula 1TM yönetimini ikna edip bilet fiyatlarını, herkes için ulaşılabilir bir rakam olarak sayılabilecek günlük 30 TL’ye gelecek şekilde belirledik. Hızlı bir çalışma ile önümüzdeki hafta içerisinde biletleri satışa çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

PANDEMİ YOĞUNLUĞU SÜRERSE 100 BİN KİŞİ GÜVENLE İZLEYECEK

Intercity İstanbul Park’ın 200 bin kişi kapasiteli olduğunu ancak pandemi koşulları nedeniyle yüzde 50 kapasite ile 100 bin kişiyi ağırlayabileceğini söyleyen Vural Ak, “100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri uygulayarak ağırlayacağız. Bu yıl Kovid-19 salgını kapsamında yarışlarda da birçok tedbir uygulanıyor. Takvimde Portekiz ve Rusya ile birlikte Türkiye yarışı da seyircili yapılacak. Bu sebeple Formula 1TM yönetiminin de çok önem verdiği bir yarışız. Devletimiz ve ilgili kamu kurumlarımızın da desteğiyle çok başarılı ve aynı zamanda alınacak önlemler ile izleyicilerimiz için güvenli bir etkinlik planlıyor olacağız” dedi.

ETKİNLİKLER DE OLACAK

Organizasyon için bilet satın alanlara çok özel sürprizler hazırladıklarını da söyleyen Vural Ak, “Formula 1TM hafta sonunda diğer bir sürprizimiz de ülkemizin en büyük otomobil, motor sporları ve aile festivali olan V Weekend Motoring’i de yarış hafta sonuna ekledik. Bu kapsamda F1 yarışının yanında, Türk sporcularımızın yarıştığı Intercity Cup yarışları, F1 Fan Zone etkinlikleri, V Weekend Motoring Festivali kapsamında otomobil şov ve gösterileri, farklı araç markalarının ve motosikletlerin tanıtım stantları, test sürüşleri, çocuk etkinlikleri ve konserler yer alıyor olacak” diye konuştu.

FORMULA 1 TÜRKİYE’DE KALICI OLABİLİR

Formula 1TM’‘in Türkiye’ye geri dönüş hikayesi hakkında da bilgi veren Vural Ak, şunları söyledi: “2013 yılında pistin işletmesini aldığımız gün itibarıyla Formula 1TM yarışlarını ülkemize geri getirmek için çalışmalara başladık. Bu esnada FIA Dünya Rallycross RX Şampiyonası ve Ferrari Racing Days gibi saygın yarış serilerine ev sahipliği yaptık. 2017 yılında Formula 1TM’in Liberty Media şirketine satılması ile yeni CEO Chase Carey ile hızlıca irtibata geçerek kendisini ülkemize davet ettik.Sayın Cumhurbaşkanımızın Chase Carey’i kabul etmesiyle gerçekleşen görüşmeler sonucunda proje T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerine girdi ve yarışın ülkemize getirilmesi çalışmalarının yürütülmesi yetkisi Intercity’ye verildi. Bu görüşme Formula 1TM’in yeni yönetiminin de gerçekleştirdiği ilk ülke görüşmesi oldu. Formula 1TM‘i ülkemize geri getirme görevi bize verildikten sonra üzerimize düşen finansal ve operasyonel tüm görevleri eksiksiz yerine getirerek Formula 1TM anlaşmasını tamamladık. Dünya böylesine zorlu bir yıl geçirirken devletimize yük olmadan bu büyüklükte bir organizasyonu ülkemize kazandırdığımız için çok gururlu ve mutluyuz.”