Toyota’nın, JAXA ile birlikte geliştirdiği uzay aracına “Lunar Cruiser” ismi verildi. Geliştirilen bu uzay araştırma aracı, Toyota’nın hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullanarak uzayda yol alacak.

Toyota uzay aracı için kolları sıvadı. Yola çıkması beklenen Toyota uzay aracı artık gün sayıyor. Toyota’nın, Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile birlikte geliştirdiği uzay aracına “Lunar Cruiser” ismi verildi. Geliştirilen bu uzay araştırma aracı, Toyota’nın hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullanarak uzayda yol alacak. İnsanların aklında kolayca kalacak bir isim olan Lunar Cruiser, Toyota’nın kalitesi, dayanıklılığı, güvenilirliği ve her şartta yenilmez karakterini ünlenen Land Cruiser modeline gönderme yapıyor. Land Cruiser’dan ilham alan Lunar Cruiser, Ay’ın yüzeyinin zorlu ortamında sorunsuz bir keşif imkanı sağlamak üzere geliştiriliyor.

2029’DA YOLA ÇIKACAK

Toyota ve JAXA ortak girişimiyle geliştirilen ve 2029 yılında aya gitmeye hazır hale getirilmesi planlanan uzay aracının 2020’li yılların ortasında tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte her teknolojik parçanın ve prototip ay aracının üretimi için çalışmalar da bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar arasında simülasyonların kullanımı, sürüş sırasında ısı dağılımı performansı, prototip lastiklerin değerlendirilmesi, sanal gerçekliğin kullanımı ve Lunar Cruiser’in kabininde yer alacak ekipmanların düzeni için tam ölçekli modeller kullanılıyor.