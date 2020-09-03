Hyundai Tucson duygusal sportif oluyor

Yeni Hyundai Tucson, 15 Eylül’de resmen tanıtılacak. Tucson’un sıra dışı hatları, markanın yeni “Parametrik Dinamik” tasarım felsefesi ile hazırlandı. İkili kokpit tasarımı ise yüksek teknolojili ve üst düzey konforlu bir kullanıcı deneyimi sunacak.

Hyundai Motor Company, C-SUV segmentindeki beğenilen modeli Yeni Tucson baştan aşağı yenileniyor. İlk çizimleri paylaşılan modelin, oldukça geniş ve estetik bir iç mekan ve daha teknolojik özelliklerle satışa sunulacak. Yeni Hyundai Tucson, markanın Parametrik Dizayn felsefesine sadık kalarak hazırlandı.

GİZLİ FAR SİSTEMİ

Tucson, teknoloji ürünü parametrik gizli far sistemi sayesinde, segmentinde ilkleri başlattı. Model, duygusal sportif tasarımın tüm niteliklerini de bünyesinde barındırıyor. Hyundai’nin durdurulamaz yükselişi açısından da önemli bir kilometre taşı olan Tucson, özellikle gelişmiş ve üst düzey sürüş deneyimleri ile kullanıcısına sadık bir model olmayı hedefliyor.

DUYGUSAL SPORTİF

İlk olarak Yeni Elantra’da tanıtılan ‘Sensuous Sportiness – Duygusal Sportiflik’ tasarım kimliği, Tucson’un üst düzey ‘Parametrik Dinamikler’ tasarım temasına da duygusal bir şekilde geçiş yapıyor. Tasarım felsefesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hyundai, böylelikle kullanıcısıyla müthiş bağ kurabilen yepyeni otomobillerle sektörde fark yaratmayı kendine bir ilke olarak benimsiyor. Yeni bir ambiyansa ve yepyeni bir platforma sahip olan Tucson’un gelişmiş dış tasarımı, eşi benzeri görülmemiş cesur çizgilerden oluşuyor. Üst düzey tasarım estetiğini yansıtmak için bilgisayarlı yüzey taraması aracılığıyla kinetik ayrıntılar oluşturulurken, Hyundai tasarımcıları parametrik dinamik felsefesi için daha sert çizgileri, dik köşe açılarını ve doğadaki keskin şekilleri kullandı. Parametrik Gizli Far Sistemi ise otomobile şüphesiz güçlü bir ilk izlenim sağlıyor.

LED GÜNDÜZ FARLARI

Tamamen Hyundai tarafından geliştirilen bu üst düzey teknoloji, LED gündüz farları ile birleşerek otomobile oldukça güçlü bir ön bölüm kazandırıyor. Kabartmalı yapısı ile mücevher benzeri ızgaraya sahip olan Yeni Tucson’un gövdesi önceki nesillere göre daha büyük ve daha geniş. Eskisinden daha uzun bir motor kaputuyla gelen otomobil, yan taraftan bakıldığında geleneksel SUV’lerin aksine coupe formatıyla dikkat çekiyor.

İÇ MEKANDA UZAK ÜSSÜ

İç mekanda sıklıkla uzay teknolojisi ve bilgiden bahseden Hyundai mühendisleri, daha alçak bir dijital gösterge ekranına ve ikili kokpit tasarımına yer veriyor. Sürücü ve yolcu, araç içerisinde birbirinden tamamen ayrı bir şekilde konfor özelliklerinden yararlanabiliyor. Birinci sınıf malzemeler kullanılarak hazırlanan kokpitte her şey yerli yerinde ve bu haliyle kesinlikle daha üst sınıf bir model izlenimi uyandırıyor.