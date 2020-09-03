Kargolar arttı ticari satışı patladı

Hafif ticari araç satışları pandemiyle patladı. Siparişlere yetişmeye çalışan kargo şirketleri, filolarını da yeniledi. Ocak ayında yüzde 54 seviyesinde olan hafif ticari araç satışları, nisan ve mayıs aylarında gerilese de haziranla birlikte artışa geçti. Oransal olarak otomobil satışını da geçen hafif ticarilerde yüzde 610’un ardından yüzde 265’lik büyüme görüldü.

ALİ YILDIRIM

Koronavirüsün Mart 2020 ile birlikte hayatımıza girmesi ticareti ve hafif ticari araç satışları sekteye uğradı. Ülkeler arası ticarette bile büyük gecikmeler yaşanırken, hiç kuşkusuz bundan en fazla otomotiv sektörü etkilendi. Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 100 ile başlayan sıfır araçtaki büyüme oranları Mart ayında frene bastı. Nisan ve Mayıs 2020’yi ufak daralmalarla geçiren sektör, yapılan ÖTV zammından önce yeniden harekete geçti.

HAFİF TİCARİ ÇOK HIZLI BÜYÜDÜ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, mayıs ayından sonra iç pazar gaza basmaya başladı. Fakat büyüme oranları hafif ticari kadar hızlı olmadı. Pandemi döneminde artan e-ticaret ve kargo nakliye işleri hafif ticaride gaza bastırdı. Kargo şirketlerinden yoğun talep geldiğini belirten sektör temsilcilerinin açıklamalarını ODD verileri de doğruladı. Haziran ayında otomobil satışları yüzde 58 artarken ticari tarafta yüzde 108’lik yükseliş kaydedildi. Temmuz ve Ağustos 2020 aylarında adeta patlama yaşayan sektör, yüzde 300’ün üzerinde büyümelere şahit oldu. Temmuz ayında otomobil satışları yüzde 350 hafif ticari ise yüzde 610’luk artış gördü. Ağustos ayında da aynı ivmelenme devam etti. Binek araç satışlarında yüzde 106’lık ivmelenme kaydedilirken, hafif ticari yine bineği aşarak yüzde 265’lik orana ulaştı.

İLK 8 AYDA 403 BİN ARAÇ SATILDI

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Ağustos 2020’de ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68,4 artarak 403 bin 2 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 8 ayında 239 bin 317 satış yapılmıştı. Bu yılın 8 ayında 2019’un aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 64,2 artarak 317 bin 394, hafif ticari araç satışları ise yüzde 86,1 yükselerek 85 bin 608 düzeyinde gerçekleşti.

ÖTV ZAMMI SEGMENTLERİ DEĞİŞTİRECEK

Otomobil pazarının yüzde 86,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Pazardan, C segmenti otomobiller 199 bin 91’le yüzde 62,7 ve B segmenti otomobiller 73 bin 162’yle yüzde 23,1 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise otomobil pazarında en çok tercih edilenin yüzde 43,8 pay ve 139 bin 129 adetle yine sedan otomobiller olduğu görüldü. Sedan otomobilleri, yüzde 29,4 pay ve 93 bin 211 satışla SUV, yüzde 23,6 pay ve 74 bin 915 satışla H/B otomobiller takip etti. ÖTV zammıyla birlikte ise oranların yıl sonuna kadar yeniden şekilleneceği düşünülüyor. Fiyatı artan C ve D segmenti araçların B’ye kadar kayacağı düşünülüyor. Özellikle SUV segmentinde dikkat çeken modellere de artık daha zor ulaşılacak.