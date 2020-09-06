Peugeot 3008 yeni yüzüne kavuştu. Kısa bir süre önce makyajlanan model kardeşi 2008 ile aynı tasarım diline sahip oldu. Yeni modelle birlikte hibrit motora da kavuşan aracın 4 çeker seçeneği de olacak.

Fransız otomotiv üreticisi Peugeot‘nun kompakt SUV modeli 3008 makyajlandı. İlk tanıtıldığı 2016 yılından bu yana 800 bin adetlik üretim adedine ulaşan yeni 3008, tasarımında ve teknolojisinde önemli değişiklikler yapıldı.

Aracın makyaj operasyonu ile birlikte en belirgin değişikliği ön yüzünde yaşandı. 508 modeline benzer bir ön far tasarımına kavuşan 3008, makyaj öncesine göre daha büyük ızgarası ile de dikkat çekiyor. 3008’de, Peugeot ailesinin tüm üyelerinde olduğu gibi motor kaputunun ucunda artık model ismi sergileniyor.

Ayrıca, giriş seviyesinden itibaren LED teknolojisiyle donatılan farların, krom uçlu pençe şeklindeki gündüz farları ile birlikte geldiği görülüyor. Makyajlı 3008’in güç seçenekleri arasında yeni hibrit bir ünite bulunuyor.

Şarj edilebilir hibrit motorun yanı sıra, benzinli ve dizel motor seçenekleri de 3008’de yer alıyor. Benzinli cephesinde 1.2 litre hacimli 3 silindir ve 1.6 litre hacimli 4 silindir motorlar yer alırken, dizel cephesinde ise 1.5 litre hacimli 4 silindirli motor sunuluyor.

3008’in şarj edilebilir hibrit motorlu versiyonlarında diğer güç seçeneklerinin aksine dört tekerlekten çekiş sistemi sunuluyor. Bu versiyon HYBRID4 300 olarak adlandırılıyor. 3008’in iç mekanında ise, yenilenen dijital gösterge paneli ve multimedya ekranı en büyük yenilikleri oluşturuyor. Öte yandan, iç mekanda yeni koltuk kumaş tasarımları ile kokpitteki yeni kaplamalar da makyaj ile gelen yenilikler arasında.