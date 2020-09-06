Cazip fiyat etiketi zirveden indirmiyor

Türkiye’nin en çok satan otomobili olan Fiat Egea, ağustos ayını da zirvede bitirdi. Ulaşılabilirliğe değinen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “Ulaşılabilirliğimiz ve dönemin gerekliliklerine uygun olarak ürettiğimiz çözümlerle talebe yanıt verdik” dedi.

Fiat geçtiğimiz yıl otomobil ve hafif ticari araç satışında pazarın lideri oldu. Marka, ağustos ayında da en çok tercih edilen marka oldu. Başarısını sürdüren marka, ağustos ayında 13 bin 469 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Türkiye otomotiv pazarının yüzde 22’sini pazara sürdü. Fiat Egea Model Ailesi, kompakt sınıfta sedan, hatchback ve station wagon gövde seçeneklerine sahip. 3 ayrı kategoride sınıflarının en çok satan otomobilleri oldu. Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobillerinden Egea, ağustos ayında 8 bin 127 adetlik satış ile yüzde 18,3’lük pazar payı elde etti.

HAFİF TİCARİDE DE SATIŞLAR İYİ

Bu dönemde Fiat’ın hafif ticari araç satışı ise 5 bin 178 adet olarak gerçekleşti. Fiat’ın satış başarısında, Egea kadar Doblo ve Fiorino’nun yüksek performansları en önemli etken olarak dikkatleri çekerken, markanın satışlarındaki yerli üretimin payı yüzde 95 oldu.

230 BİN EGEA SATTI

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç Egea’nın başarısı ile ilgili şunları söyledi: “Ulaşılabilirliğimiz ve dönemin gerekliliklerine uygun olarak ürettiğimiz çözümlerle talebe yanıt verdik. Egea Sedan modeline olan yüksek talebin yanı sıra Egea Hatchback modelimize de büyük ilgi var. Son 5 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olan Fiat Egea’nın satışa sunulduğu günden bugüne toplam satış rakamı 230 bin adede yaklaştı. Bu sene yeni bir rekora koşan Egea’nın ve Fiat markasının başarısında, deneyimli ve yetkin bayi teşkilatımızın da önemli rolü var.”