Peugeot 3008 satışları sınıf atladı. Uzun bir süredir liderlik koltuğundan inmeyen Nissan Qashqai modelini tahtından eden Peugeot 3008 satışları lider oldu. İlk üçe Hyundai Tucson da dahil oldu.

Türkiye’nin otomobil tercihleri her geçen gün değişirken SUV modellerler hızlı bir yükselişe geçti. Bu geçiş aşamasında yenilikçi modeller kazandı. Uzun bir süredir liderliği bırakmayan Nissan Qashqai, koltuğunu 3008’e bıraktı. Peugeot 3008 satışları böylece liderliğe oturdu. Yılın ilk 11 ayında Peugeot 3008 satışları 8 bin 408 adede, Nissan Qashqai satışları da 8 bin 32 adede çıktı. Listenin ilk 3 sırasına da Hyundai Tucson 6 bin 720 adetle dahil oldu.

PEUGEOT TÜRKİYE BÜYÜME KOTASINDA

Kasım ayında yüzde 8,2 pazar payı gerçekleştiren Peugeot Türkiye, başarılı bir performans sergiledi. Pazarın yüzde 28 daraldığı Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 6,1 pazar payına ulaştı. Peugeot, 2018 yılında sekizinci sırada olduğu pazarda beşinci sıraya yükseldi.

3008 LİDERLİK KOLTUĞUNDA

‘Hiçbir SUV onlar kadar ileri gitmedi’ söylemi ile yola çıkan, tasarımı, teknolojisi ve benzersiz sürüş keyfi ile beğeni toplayan Peugeot SUV ailesi Kasım sonu itibariyle SUV segmentinin lideri oldu. Peugeot SUV ailesinin 2018 yılında yüzde 9,9 olan segment payı, Kasım sonu itibariyle 11 bin 485 adetle yüzde 14,8’e yükseldi. Markanın SUV segmentindeki liderliğinin yanında, 3008 9 bin 122 adet satış ve yüzde 16,5 pay ile C-SUV segmentinde de liderlik koltuğuna oturdu.

LİDER OLACAĞIZ DEMİŞTİ

508 lansmanında soruları cevaplayan Peugeot Genel Müdürü İbrahim Anaç “Yeni 508’i Kasım 2019 itibarıyla Türkiye’de satışa sunduk. Yıl sonuna kadar hedefimiz 800 adetlik satış. Eğer tedarik edebilirsek bin adete ulaşmamız hiç de zor değil. Son iki aylık süreçte segment lideri olmayı hedefliyoruz. Gelecek dönemde de liderlik için yarışmaya devam edeceğiz. 3008 modelimizle SUV segmentinde liderlik koltuğuna oturacağız. 2020 için ise otomobil ve hafif ticari araç pazarının 600 bin adet civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl pazar payımızı arttırdık. 2020’de de binek ve hafif ticari araç segmentideki iddiamızı sürdüreceğiz” dedi.