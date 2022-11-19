Elektrikli Peugeot 308, 2023 yılından itibaren e-308 adındaki tamamen elektrikli versiyonuyla da ülkemizde yollara çıkmaya hazırlanıyor. Araç donanım seviyesine bağlı olarak 115 kW (156 HP) güç üreten ve 400 km’nin üzerinde (WLTP standardı) menzile sahip yeni bir elektromotorla satışa sunulacak.

Elektrikli Peugeot 308, 2023 yılından itibaren e-308 adındaki tamamen elektrikli versiyonuyla da ülkemizde yollara çıkmaya hazırlanıyor. e-308’in tasarımı hem PEUGEOT DNA’sına hem de dinamik ve üst sınıf dünyasına dayanıyor. Yeni 18 inçlik alüminyum alaşım jantlar, yeni PEUGEOT 308’in tamamen elektrikli versiyonları için özel olarak geliştirildi. Bu jant, özellikle aerodinamik verimliliği ve performansı optimize etmek için tasarlandı.

156 BEYGİR GÜCÜNDE

Yeni PEUGEOT e-308, anlık hızlanma tepkileri sağlayan 115 kW (156 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork değerine sahip yeni, tamamen elektrikli bir motorla satışa sunulacak. Yeni motor sayesinde e-308, sessiz, titreşimsiz ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sunuyor. PEUGEOT e-308’deki şanzıman, menzili optimize ederken, elektromotorlara özgü, anlık tepki ile yüksek performans seviyesini koruyor. Batarya da yeni nesil bir kimyaya sahip, 54 kWsa yüksek voltajlı (51 kWsa kullanım) bir batarya kullanılıyor. %80 Nikel-%10 Mangan-%10 Kobalt içeren yeni bir kimyasal bileşime sahip batarya, 400 volt ile çalışıyor ve WLTP protokolüne göre 400 km’ye kadar menzile imkân sağlıyor.

100 KW ŞARJ NOKTASINDA YÜZDE 80 25 DAKİKA

100 km’de 12,7 kWsa tüketim değeri, C segmentindeki tamamen elektrikli araçlar arasında yeni bir standart anlamına geliyor. Ayrıca, enerji tüketimini mümkün olduğunca etkin bir şekilde yönetmek için sürücü kendi sürüş modunu, EKO, NORMAL ve SPOR gibi 3 ayrı şekilde seçebiliyor. Bunun dışında “FREN” modu sayesinde, enerji geri kazanımını optimize etmek için gaz pedalını bıraktığında yavaşlamayı artırabiliyor; tek pedallı sürüş gerçekleştirebiliyor. Entegre üç fazlı şarj cihazı standart olarak sunuluyor ve 11 kW güç değerine sahip. Şarj soketi tüm şarj modları ile uyumlu. Batarya, 100kW’lık hızlı bir şarj noktasında 25 dakikadan daha kısa bir sürede %80’e kadar şarj edilebiliyor. Yeni PEUGEOT e-308, sakin ve güvenli sürüşe etmek teşvik üzere sürücüyü; güvenli takip mesafesini koruyan Dur-Kalk özelliğine sahip Adaptif Cruise Control, 75 metreye kadar algılayabilen uzun menzilli kör nokta uyarı sistemi, geri manevralarda hayatı kolaylaştıran Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi gibi yeni nesil sürüş yardımcıları ile destekliyor.