Yeni MG HS Türkiye’de yola çıktı

MG yeni HS modelini tanıttı. C-SUV segmentinde iddialı olan yeni model, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor.

MG yeni HS modelini tanıttı. C-SUV segmentinde iddialı olan yeni model, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor. Yeni MG HS, 890 bin TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor. 5 sene garanti ile satışa sunulan HS modeli, bu konuda da pazarda fark yaratmaya hazırlanıyor. Euro NCAP güvenlik derecelendirmesinde tam puan olan 5 yıldız alan model, MG Pilot özellikleri ile yarı otonom sürüş de yapabiliyor. Yeni HS, 4.574 mm uzunluk, 1.876 mm genişlik ve 1.664 mm yükseklik gibi C-SUV segmentinde fark yaratan boyutlarıyla sadece geniş ve konforlu bir yaşam alanı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda rakiplerin ötesinde baş ve omuz mesafesiyle yükseltilmiş bir sürüş pozisyonu da sunuyor. Geniş diz mesafesi, saklama alanları ve rahat koltukları ile farklı bir deneyim sunan MG HS, geniş aileler için de ideal bir yol arkadaşı özelliğiyle öne çıkıyor.

KABİN OLDUKÇA SESSİZ

MG HS’in kabin içi tasarımında NVH denilen gürültü, titreşim ve sertlik (Noise, Vibration & Harshness) konforu sağlanması, MG mühendislerinin en büyük odaklarından biri oldu. MG, %95 gibi fark yaratan bir oranda ses geçirmez yalıtım malzemesi kullanılan HS modelinin kabin sessizliği konusunda iddiasını ortaya koyuyor. Arka koltuğa kadar uzanan açılabilir panaromik cam tavan, PM 2.5 kabin hava filtresi, saklama alanları, 64 renk kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatma ve kırmızı dikiş detaylarıyla dikkat çeken Bader® gerçek deri ve Alcantara® sportif koltukları ile HS segmentinin ötesinde bir alan sunuyor.

1.5 LİTRELİK BENZİNLİ MOTORA SAHİP

HS modelinin kompakt ve hafif şanzıman sistemi, çift kavrama teknolojisi sayesinde sadece 0.1 saniyede vites değişimi yapabiliyor. 7 ileri DCT otomatik şanzıman sayesinde düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon değerlerine ulaşılıyor. Dört silindirli turbo benzinli motorla ülkemizde yollara çıkacak olan Yeni MG HS, 1.5 litrelik verimli motoru 162 PS güç ve 250 Nm torku ile 0’dan 100 km/s hıza 9.9 saniyede ulaşabiliyor. Arka bağımsız süspansiyonu dinamik bir yol tutuşu sağlayan HS’in ortalama yakıt tüketimi değeri ise 7.6 litre.

18 İNÇ’LİK JANTLAR

Alçak tavan hattıyla birleşen uzun ön kaput, markanın sportif ruhunu öne çıkartan güçlü yan çizgiler ile birleşiyor. Yan cephe boyunca uzanan ve arkaya doğru akan bu çizgiler, camları ve çamurluk kemerlerini çerçevelerken bir hareket ve momentum hissi yaratıyor. Ön ızgaradan tavan raylarına, kapı kollarından eşiklere kadar otomobilin her yerine krom süslemeler dağılmış durumda. 18 inçlik jantlar da yoldaki güçlü ve özgüvenli duruşu destekliyor. Şık tasarım, heybetli SUV yapısını desteklerken, geniş ön ve arka kapılar, genç veya yaşlı tüm aile bireylerinin erişimini kolaylaştırıyor.

MG HS DONANIMLARI

Yeni MG HS’in her iki donanım paketinde de standart olan 12,3 inçlik dijital gösterge paneli var. Orta konsolda ise 10.1 inç dokunmatik multimedya ekran yer alıyor. MG Pilot teknoloji sürüş desteği, çift bölgeli tam otomatik klima, navigasyon, 6 hoparlör, Bluetooth bağlantı, Apple Carplay ve Android Auto, anahtarsız giriş ve çalıştırma, uzaktan kumandalı merkezi kilit iki donanımda da standart. MG HS’in “Comfort” versiyonunda leatherette deri koltuklar, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, ısıtmalı ve özel sportif ön koltuklar, dinamik kılavuzlu geri görüş kamerası gibi özelliklere ek olarak, MG HS’in “Luxury” donanım versiyonunda ise panoramik açılır cam tavan, özel tasarım Bader® marka deri-Alcantara koltuklar, elektrikli ayarlanabilir ön yolcu koltuğu, 64 renkli ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, yükseklik ayarlı LED farlar ve 360° kamera gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.