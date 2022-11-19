Matrah düzenlemesinde tarih belli oldu

Matrah düzenlemesi ne zaman yapılacak? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Matrah düzenlemesi ne zaman yapılacak? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin konular konuşuldu. Otomobildeki matrah düzenlemesi de bu görüşmede gündeme geldi. Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ DİKKATE ALDIK

Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise, “İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık” ifadelerini kullandı. Bakan Nebati daha önce yaptığı açıklamada da ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağını açıklamıştı.