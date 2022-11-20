Yeni Nissan X-Trail Türkiye’de

Nissan yeni X-Trail modelini Türkiye’de yola çıkardı. Aynı zamanda Qashqai e-Power versiyonunu da tanıtan marka, elektrikli sürüş deneyimine Ariya’dan önce ufak bir giriş yapmış oldu.

Nissan yeni X-Trail modelini Türkiye’de yola çıkardı. Aynı zamanda Qashqai e-Power versiyonunu da tanıtan marka, elektrikli sürüş deneyimine Ariya’dan önce ufak bir giriş yapmış oldu. e-Power, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli sürüş deneyimi sunuyor. Bu güç aktarma organını rakiplerinden ayıran en önemli nokta ise elektrik motorunun tekerlekler için tek güç kaynağı olması. Bu sayede e-Power, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmıyor. Bir nevi benzinli motor sadece elektrikli motoru şarj etmek için bir jeneratör görevi görüyor.

ELEKTRİĞİN YOLCULUĞUNU BAŞLATIYORUZ

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem “Benzersiz e-Power teknolojimizi ve bu teknolojiye sahip yeni modellerimiz Qashqai e-Power ile tamamen yeni X-Trail’i tüketicilerin beğenisine sunarak Türkiye’de ‘Elektriğin Yeni Yolculuğu’nu başlatıyoruz. Nissan’a özgü e-Power teknolojimize güveniyoruz. Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmayan kablosuz elektrikli modelimiz e-Power ile pazarın ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir değer yarattığımız için gururluyuz. Türkiye’de 180 bin üzeri satış ile son 10 yılın en çok satan SUV markasıyız. Yarattığı güçlü algı ve DNA’sına sadık kalarak müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak modellerimiz ile marka bağlılığımızı artırarak devam edeceğiz. Toplam pazara baktığımızda 6. büyük otomotiv pazarı Türkiye. Bu da Türkiye pazarına duyulan heyecanı ortaya koyuyor. Sektörün ve tüketici beklentilerinin bilincinde olarak geliştirdiğimiz teknolojiler ile pazarın ihtiyacını karşılayacak benzersiz e-Power teknolojimize inancımız tam. Sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojimiz ile otomotiv sektöründe fark yaratacağız.” şeklinde konuştu.

NİSSAN QASHQAI E-POWER

1.1 MİLYON LİRADAN GELDİ

Nissan’ın elektrikli geleceğini simgeleyen Qashqai e-POWER 1.171.600 TL’den başlayan fiyatlarla, tamamen yeni ve e-POWER teknolojisine sahip X-Trail ise 1.674.400 TL’den başlayan fiyatları ile Nissan yetkili satıcılarındaki yerini alacak. e-POWER sistemi ile içten yanmalı motorun optimum sıkıştırma oranı ile çalışması sağlanırken geleneksel benzinli motorlara göre daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerlerine ulaşılıyor. e-POWER teknolojisi, bu özelliği ile şehrin hava kalitesini artırırken sessiz çalışan motoru ile de sürüş konforunun artmasını sağlıyor. Benzersiz e-POWER teknolojisine sahip Nissan Qashqai e-POWER, değişken sıkıştırma oranlı 1.5 litrelik, 4X2, üç silindirli turbo şarjlı 156 hp benzinli motora sahip. e-POWER, jeneratör ünitesi, invertör ve 140 kW güç üreten elektrik motoru ile tamamlanan yüksek çıkışlı bir bataryadan oluşuyor.

1.5 LİTRELİK MOTOR SADECE ELEKTRİK ÜRETİYOR

e-POWER sistemi ile jeneratör ünitesinde bulunan 1.5 litrelik içten yanmalı motor, yalnızca elektrik üretmek için kullanılıyor. Burada üretilen enerji invertör aracılığı ile bataryaya ve elektrik motoruna iletiliyor. Gaz pedalı hareket ihtiyacını elektrik motorundan aldığı için anlık performans üst düzeye çıkıyor. Ayrıca yavaşlama ve frenleme anında geri kazanılan kinetik enerji, yeniden kullanılmak üzere bataryaya yönlendiriliyor. e-POWER sisteminin gaz pedalına gösterdiği anlık tepki, tüm sürüş koşullarında benzersiz ve heyecan verici bir deneyim sunuyor.

E-PEDAL SİTEMİ ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜMÜ YAPIYOR

Sürüş süresinin %70’inin şehir içinde geçirildiğini düşünerek Nissan, “e-Pedal” olarak adlandırdığı yeni bir sürüş deneyimi geliştirdi. e-Pedal, sürücülerin yalnızca gaz pedalını kullanarak hızlanmasına ve yavaşlayabilmesine olanak tanıyor. Yeni Nissan Qashqai e-POWER ve Nissan X-Trail e-POWER’da yer alan bu donanım, sürücünün ayağını gaz ve fren arasında sık sık hareket ettirdiği dur-kalk şehir içi sürüşün tekrarlayan yükünü ortadan kaldırmak için tasarlandı. Sistem önce orta konsoldaki düğme ile etkinleştiriliyor ve devreye girdiğinde gaz pedalı her zamanki gibi hızlanmayı sağlıyor.

YENİ NİSSAN X-TRAIL

Nissan X-Trail, sezgisel teknolojisi ile SUV stiline ek olarak esnek kullanım ve dört tekerlekten çekiş özelliklerine sahip gelişmiş bir güç aktarma organına sahip. Yeni X-Trail, hem beş hem de yedi koltuklu konfigürasyon seçenekleri sunuyor. Yeni X-Trail, Nissan’ın Avrupa ürün gamındaki, yenilikçi e POWER sürüş sistemi ile donatılan ikinci modeli olacak. Elektrifikasyona benzersiz bir yaklaşım olan Nissan’a özgü e-POWER sistemi, şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli sürüş deneyimi yaşatıyor. Yeni X-Trail’in e-POWER sistemi; yüksek çıkışlı bir batarya, jeneratör ünitesi, invertör ve 150 kW ön elektrik motoru ile entegre güç aktarma sisteminden oluşuyor. Tekerleklere giden gücün yalnızca elektrik motorundan geldiği bu benzersiz güç aktarma sistemi, gaz pedalının anında ve basıldığı oranda tepki vermesini sağlıyor.

4 TEKERDEN ÇEKİŞ SİSTEMİ: e-4ORCE

Nissan’ın elektrikli güç aktarma organları ile çalışmak üzere tasarlanmış yeni bir dört tekerlekten çekiş sistemi, Avrupa’da lanse edilen Yeni X-Trail ile tanıtıldı. e-4ORCE’daki “e”, Nissan’ın %100 elektrikli motor tahrik sistemi anlamına geliyor. “4ORCE”, aracın fiziksel gücünü ve enerjisini ifade ederken, “4” dört tekerlekten çekişi temsil ediyor. İki ayrı elektrik motoru toplamda 157 kW (213 PS) güç üretiyor. Böylece X-Trail 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede tamamlıyor. Güçlü çift e-motor sisteminin mekanik bir dört çeker sisteme kıyasla arka tork tepkisi 10.000 kat daha hızlı. Buna ek olarak, sabit tork dağılımı ve mükemmele yakın ağırlık dengesi, güvenli yol tutuşuna ve sürüş konforuna katkıda bulunarak güçlü ancak yumuşak bir sürüş deneyimi sağlıyor.

HAFİF HİBRİT SEÇENEĞİ DE VAR

X-Trail’in e-POWER donanımlı versiyonu yanı sıra 1.5 litrelik değişken sıkıştırma oranı ile tekerleklere geleneksel tarzda güç sağlayan turbo şarjlı modeli de satışa sunulacak. 120 kW (163PS) ve 300 Nm tork üreten, tekerleklere gücü Xtronic kademeli sürekli değişken CVT şanzıman ile aktarılacak olan bu versiyon, sadece iki tekerlekten çekişli modeli ile piyasaya sürülecek. Rahat sürüş ve hafif hızlanmanın olduğu sürüşlerde motor, optimize edilmiş yakıt verimliliği için yüksek sıkıştırma oranına geçerken, daha fazla performansa ihtiyaç duyulan durumlarda düşük sıkıştırma oranları kullanılıyor. Güç aktarma sistemi ayrıca, 12V hafif hibrit teknolojisi ile donatıldı. Sistem, hem yakıt ekonomisi sağlayan hem de CO2 çıkışını azaltan tork desteği, uzatılmış rölantide durma, hızlı yeniden başlatma ve boşta durma özelliklerine sahip. 4. Nesil Nissan X-Trail’in ise e-POWER versiyonu 1.674.400 TL’den, benzinli versiyonu ise 1.299.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.