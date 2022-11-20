Bu pazar bize yeteneklerimizi geliştirme fırsatı verdi

Türkiye ekonomisinde alınan anlık kararlar otomotiv pazarının da oldukça dalgalı ilerlemesine neden oluyor. “Bu kadar dalgalı bir pazar görmedim” diyen Nissan Türkiye Genel Müdürü Ghanem “Daha önce Beyrut’ta çalıştım. Yakındı ama bu kadar dalgalı bir pazar değildi. Bu dezavantaj demek değildir. Bu pazarda yetenek geliştiriyoruz. Organizasyonun çevik olması lazım. Ona göre eğitmek zorundayız” diye konuştu.

ALİ YILDIRIM

Türkiye ekonomisinin dinamikleri oldukça inişli çıkışlı. Grafikteki her hareket otomotiv sektörünü de direkt olarak etkiliyor. Kurlardaki hızlı yükseliş ve bununla birlikte vergi dilimlerindeki sert geçiş bir gecede bile anlık fiyat değişimlerine neden oluyor. Öte yandan ekonomi yönetiminin aldığı gece yarısı kararları, ÖTV’deki değişim beklentileri ve matrah artışı mesajları hem satışları hem de fiyat etiketlerine anlık olarak yansımak zorunda kalıyor. Sektör temsilcileri de yaşanan bu inişli çıkışlı tablo karşısında hızlı karar almak için uzun mesailer yapıyor. Pazarın inişli çıkışlı olmasının çok iyi olmadığını paylaşan sektör temsilcileri ani kararların alınması gerektiğini ifade ediyor.

ÇOK ÇEVİK ADIMLAR ATMAMIZ GEREKİYOR

Yeni Nissan X-Trail ve e-power Qashqai’nin Türkiye lansmanının gerçekleştiği Sapanca’da sorularımızı cevaplayan Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, yaptıkları işten gurur duyduklarını söyledi. Türkiye pazarına yönelik çok çevik adımlar atmamız gerekiyor diyen Ghanem “Ben ilk defa Türkiye’de bulunuyorum. Bu kadar dalgalı bir pazar görmedim açıkçası. Daha önce Beyrut’ta çalıştım. Biraz daha yakındı ama yine de bu kadar dalgalı bir pazar değildi. Ama bu illaki dezavantaj demek değildir. Çok güzel bir hareketlilik bu aslında çünkü hepsinden bütün bu hareketlilikten sadece biz etkilenmiyoruz. Bütün endüstri etkileniyor. Burada çeviklik önemli. Yani doğru zamanda doğru kararları alabilme yetisi önemli. Burada da aslında fırsat yakalamış oluyorsunuz. Burası çok büyük bir pazar gerçekten. Bu da beraberinde insan geliştirme fırsatları getiriyor. Yani buradaki yetenek geliştirme imkanımız başka hiçbir yerde yok. Belki Arjantin’de mesela. Orada da pazar payı çok küçük aslında ama aynı şekilde burada bizim yapmamız gereken hata yapmaktan kaçınmak değil. Bir şeyi merkezileştirebilmek için hatayı azaltabilmek için öncelikle merkezliği bozmak gerekiyor. Hataları yapmak gerekiyor. Bu kadar hareketli bir pazarda hatayı yapmama gibi bir şansınız yok. Ama bu pazarda yaptığımız hatalardan eğitim vererek, organizasyonu o şekilde eğiterek inanılmaz bir insan yetiştirme fırsatı yakalıyorsunuz. Bu çok önemli. Bu pazarda yetenek geliştiriyoruz. Organizasyonun çevik olması lazım. Ona göre eğitmek zorundayız. Senaryo geliştirmek lazım diyorum ya, hiçbir senaryo gerçek olmuyor da ama en azından bir aralık belirlemiş oluyorsunuz ona göre direkt refleks gösterebiliyorsunuz” dedi.

‘OLAN DURUMA HIZLI CEVAP

VERMEYE ÇALIŞIYORUZ’

Bu dalgalı seyirden tüm sektörün etkilendiğini ifade eden Charbel Abi Ghanem “Bu nedenle burada biz fırsatı yakalayarak rekabet üstünlüğünü nasıl elde edebiliriz buna odaklanıyoruz. Çünkü bunlar kontrol edilemez şeyler yönetimsel olarak. Dediğiniz gibi ÖTV’nin ne olacağını öngöremiyoruz. Ya da dövizde dalgalanma olacağını öngöremiyoruz. Öngörülemez olduğu için öngörmeye çalışmıyoruz. Biz sadece olan bir duruma hızlı ve çevik bir şekilde cevap vermek ve ona göre karar almaya çalışıyoruz. Bu sayede de bu sayede de yönetilmeyecek şeyleri, kontrol edilmeyecek şeyleri aslında bu şekilde kontrol altında tutmuş oluyoruz. En önemli şeylerden biri çeviklik, ikincisi de duruma uygun senaryo geliştirmek” diye konuştu.

‘TEK ODAĞIM İYİ GÜNLERİ GERİ GETİRMEK’

Şu anda tek bir duruma odaklandığından bahseden Charbel Abi Ghanem, onun da markanın iyi günlerini geri getirmek olduğunu önemle vurguladı. Ona yönelik çalışmalara devam ettiğini paylaşan Ghanem “Ve büyük bir ekiple bunu yapmaya yönelik çalışıyorum. Buna yönelik bir taahhüdüm var benim var çünkü. Hacimlerle ilgili şu anda bir şey söyleyemiyorum. Tabii ki rakamlar vs. bunlarla ilgili ama pazarda bir hareketlilik söz konusu. Dalgalanma var. O yüzden net rakamlar vermemiz mümkün olmuyor. Şu anda tahmin yapacak durumda değil piyasa. Ama şunu söyleyebilirim ki, tamamen yeniden büyümeye eski gücümüze ulaşmaya odaklıyız ve ekip olarak eski başarılı günleri geri getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.