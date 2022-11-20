Matrahta tarih verildi satışlar sıfıra indi

Hazine Bakanı Nebati’nin matrah artışı için 1 Aralık tarihini vermesi, otomobil alacakları yeni bir beklentiye soktu. Aralık ayına son 10 gün kala satışların durmasından bile bahsediliyor. Doğan Trend CEO’su Dağtekin “Artış oranının ne olacağını bilmiyoruz. Yorum yapmak kolay değil. Öngörülebilen kadar bir etki yaratmayacak. Sadece söylentisi bile bizim araç satışımızı çok yavaşlatıyor. Kesin kararlı olanlar devam ediyor da ‘acaba değiştirsek mi’ diyenlerin çoğunun ayağı kesiliyor” dedi.

ALİ YILDIRIM – İSTANBUL

Türk otomotiv sektöründe zor günler devam ediyor. Yurtdışında hiç beklenmedik bir şekilde sert artan maliyetler, etiketlerin de yükselmesine neden oluyor. Avrupa’da artan fiyatlar Türkiye’de de kur ve vergi çarpanıyla karşılaşınca yeni bir otomobil artık hayalden öteye gidemiyor. Otomobil satışlarında uygulanan demode vergi sistemi büyük oranla büyük bir gelir kapısı olarak görülüyor. Fiyatlar arttıkça vergi geliri de artarken düşen alım gücü vatandaşın sıfır araç sahibi olma şansını her gün uzaklaştırıyor. Bugün 500 bin liralık bir otomobilin neredeyse yarısı vergi. Ocak başından beri artan enflasyon ve kur fiyatları bir üst listeye taşırken, matrah dilimleri anlamsız kalıyor. Yüzde 45’ten 80’e (1600 cm³’e kadar) kadar olan vergi dilimlerinde çarpan etkisi sürdü. Bugün bile neredeyse yüzde 70 vergi diliminde kalan model bile kalmadı. Bu yüzden fiyatlar yarım milyon sınırını aştı. Cumartesi akşamı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden matrah artışı için OYDER ile görüşme yapıldığını söyledi. Ardından artışın 1 Aralık 2022’de gerçekleşeceği servis edildi. Bunun üzerine sektör temsilcileri önceden hiç tarih verilmediğini paylaştı. Vatandaşın bir beklenti içerisine girdiklerini söyleyen sektör temsilcileri satışların bundan etkilendiğini kaydetti.

SADECE SÖYLENTİ BİLE SATIŞLARI YAVAŞLATTI

MG’nin yeni HS modelinin lansmanında açıklama öncesinde sorularımızı cevaplayan Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin “Matrahla ilgili artış oranının ne olacağını bilmiyoruz. Yorum yapmak kolay değil. Matrah artırımı insanların öngörebildiği kadar bir etki yaratmayacak. Çünkü yüzde 100 artsa bile ki kolay değil. Daha önceden yüzde 50’ye giren birçok model 60’a belki 70’e girebilir. Çünkü araçların yabancı para cinsinden fiyatları arttı. Enflasyonun durumu malum. Kabaca bir hesap yaptık. Aracın modeline göre piyasada yüzde 7 ila 10 arasında bir fiyat gerilemesi olabilir. Bunun ötesinde bir şey olmasını çok beklememek lazım. Sadece söylentisi bile bizim araç satışımızı çok yavaşlatıyor. Kesin kararlı olanlar devam ediyor da ‘acaba değiştirsek mi’ diyenlerin çoğunun ayağı kesiliyor. Bugünlerde ‘arabayı kesin değiştireyim’ motivasyonum yoksa ben de; ‘dur bakalım, şu bir belli olsun da, söylentiler var, bir görelim bakalım’ derim” yorumunu yaptı.

25 SENEDİR HÂLÂ 1 MİLYONU BEKLİYORUZ

Toplam pazarın 800-900 binli adetlere oturacağı günleri umutla beklediklerini ifade eden Kaan Dağtekin “Biliyorsunuz 2016-2017 döneminde güzel bir ivme yakalamıştı. 25 sene önce sektöre ilk girdiğimde işim pazarı tahmin etmekti. O gün 1 milyonu bekliyorduk. Bugün hala 25 senedir 1 milyonu bekliyoruz. Çok kolay değil Türkiye’de tahmin etmek. Ne zamanki otomotiv satışları 800 bin üstü tempo yakalıyor, vergiler artıyor. 800’ler seviyesini yakalarsa bu Türkiye için sağlıklı olur. Türkiye nüfusu genişliyor, büyüyor bunların hepsi ekonomiye itici güç. Biz geleceğe hep umutla bakıyoruz. Bunu laf olsun diye söylemiyorum ya da âdet yerini bulsun diye. Bu kurumumuzdan, kurucumuz Aydın Bey’den gelen bir yaklaşım, ülkeye inanıyoruz. Aydın Bey bize ‘Yatırım yapmaktan korkmayın. Hesabını verdiğiniz sürece yatırım yapın’ diyor” dedi.

‘EN BÜYÜK ENDİŞE KREDİYE ULAŞIM’

Lojistik ve üretimde sorunların devam ettiğini vurgulayan Kaan Dağtekin “Üretimde sıkıntılar sürüyor” dedi. Gelecek sene bunların azalacağını vurgulayan Dağtekin “Ülkemizde ekonomik anlamda daha görebilir noktaya gelirsek daha iyi iş olacak gibi görüyoruz. Bizim en büyük endişemiz krediye ulaşım. Kredi imkanları zor olduğu zaman. Bizim en çok sıkıntı çektiğimiz hikâye budur” diye konuştu. Dağtekin şöyle devam etti: “Biz MG olarak sene başı 3 bin adet demiştik. Sene sonunda bin 700 adeti ancak göreceğiz. Dediğim gibi bunun tek sebebi, lojistik ve üretim ile ilgili sıkıntılar.” Dünyada araç taşıyan gemi bile bulmakta zorlandıklarını anlatan Dağtekin “Biz Türkiye’ye konteynerlerde paketleyip araç getiriyoruz. Araba gemisi dışında konteynerlerle getiriyoruz. Her yolu deniyoruz. Avrupa’da ciddi sıralar var. Hazır siparişi alınmış yüz binlerce kişi sırada bekliyor. O yüzden biz istediğimiz kadar araç alamıyoruz. Gelecek seneyi öngöremiyoruz, olumlu tarafından bakıyoruz ama belirsizliğin elimiz titrettiğini söylersek yanlış olmaz” açıklamasında bulundu.