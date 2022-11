Toyota bZ kompakt SUV konseptini tanıttı

Toyota, yeni elektrikli bZ Kompakt SUV Konsepti’nin örtüsünü global tanıtımla birlikte 2022 Los Angeles Auto Show’da kaldırdı.

Toyota, yeni elektrikli bZ Kompakt SUV Konsepti’nin örtüsünü global tanıtımla birlikte 2022 Los Angeles Auto Show’da kaldırdı. “bZ” (Beyond Zero) ürün gamını genişletmeyi planlayan Toyota, bu yeni konseptle geleceğin nasıl olacağını sergiledi. Aracın tasarımını LA Fuarı’nda gösteren Toyota, Aralık ayında ise konsept hakkında daha fazla bilgi vermeye hazırlanıyor.

TAM ELEKTRİKLİ TASARLANDI

Toyota elektrikli bZ Kompakt SUV Konsepti, tam elektrikli olarak tasarlandı. Minimalist tasarıma sahip araç, sürdürülebilir materyallerle birlikte çevreye en az etki yapacak biçimde geliştirildi. Aerodinamik tasarımıyla ve fütüristik görünüşüyle dikkat çeken bZ Kompakt SUV Konsepti, dinamik performansı, öncü teknolojiyi ve şık görünümü bir arada sunmayı amaçlıyor.

BEYOND ZERO TEMASINDAN YOLA ÇIKTI

Konseptin şık tasarım dili, aracın premium malzemelerle tamamlanan kabininde de kendisini ortaya koyuyor. Tasarım ekibi, burada da Beyond Zero temasından yola çıkarak bitki bazlı ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan koltuklar gibi birçok çevreci dokunuşa imza attı. Konseptte yer alan araç içi kişisel asistan ise, gelen komutlara yanıt vererek sesli ve görsel olarak sürücü veya yolcularla temas kurabiliyor. Toyota, Beyond Zero kapsamında karbon nötre giden yolda, gelişmiş, alternatif yakıtlı ve sıfır emisyonlu güç ünitesi teknolojilerini sunmaya devam ediyor. Çeşitliliğe sahip elektrikli ürün gamı da, Toyota’nın 2050 yılında global olarak karbon nötr olma hedefine ilerlemesine katkı sağlayacak.