Opel Astra’ya altın direksiyon

Opel Astra, yeni nesliyle 2022 Altın Direksiyon Ödülü’ne layık görüldü. Yeni Astra, AUTO BILD ve BILD am SONNTAG okuyucularının ve alanında uzman üyelerden oluşan jürinin takdirini kazandı.

Opel, ürettiği her yeni modelle prestijli ödüller almaya devam ediyor. Yeni nesil Astra da bu geleneği aynı şekilde sürdürüyor. Alman üretici, yeni Astra ile 2022 Altın Direksiyon Ödülü’nü kazanarak bu ödülü üst üste üç kez kazanan ilk marka oldu. 2020’de Opel Corsa-e bu ödüle layık görülürken geçen sene ise Opel Mokka-e ödülü alma başarısını göstermişti. Bu sene alınan son ödül ise Opel’in 20. “Altın Direksiyon” ödülü olarak ayrı bir öneme de sahip.

ÖDÜL İÇİN BİRÇOK ÖZELLİĞE SAHİP

“Yeni Opel Astra ile hedefi gerçekten on ikiden vurduk” sözleriyle 2022 Altın Direksiyon ödül törenindeki değerlendirmesine başlayan Opel CEO’su Florian Huettl sözlerini şöyle sürdürdü, “Yeni kompakt modelimiz, sadece ikna edici olmakla kalmıyor, aynı zamanda karşı tarafta heyecan uyandırıyor. AUTO BILD ve BILD am SONNTAG okuyucularının, uzman jürinin ve editör arkadaşların da aynı şekilde yorumlamasından dolayı çok mutluyuz”. BILD Grubu Otomotiv Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdürü Tom Drechsler ise, “Yeni Astra, bu segmentte başarılı olmak için gereken birçok özelliğe sahip oluşuyla kompakt sınıftaki dengeleri değiştirdi. Geniş bir ekran, kullanışlı bir bagaj ve farklı sürüş seçenekleri… Tüm bunlar tek bir platformda. Eğer bunlar yeterince ikna edici olmazsa, ergonomik koltukları denemek yeterli olacaktır” şeklinde konuştu.