Yeni Toyota Prius Avrupa için baharı bekliyor

Toyota yeni Prius modelini dünya prömiyeriyle tanıttı. Avrupa prömiyeri 5 Aralık’ta yapılacak olan modelin Türkiye’de satışa sunulmayacak gibi duruyor.

Japon üretici Toyota yeni Prius modelini dünya prömiyeriyle tanıttı. Markayı hibrit ile tanıştıran model olan Prius, 1997 yılından beri bu teknolojiye öncülük ediyor. Yenilenen Prius artık plug-in hibrit olarak satışa sunulacak. Avrupa prömiyeri 5 Aralık’ta yapılacak olan modelin Türkiye’de satışa sunulmayacak gibi duruyor. 2.0 litrelik hibrit motorla satışa sunulması planlanan model Türkiye’ye gelirse büyük vergi mağduru olacak. Tabi şimdilik bununla ilgili net bir bilgi yok.

2023 YILINDA AVRUPA’DA YOLA ÇIKACAK

Dinamik sürüş performansı, artırılmış verimliliği, yeni iç ve dış tasarımıyla 5. nesil Prius, 25 yıl önce başlayan yenilikçi olma geleneğini sürdürmeye devam edecek. 5. nesil Plug-in Prius’un, 2023 yılının bahar aylarında Avrupa yollarına çıkması planlanıyor. Karbon nötr ve sıfır emisyona giden yolda hibrit teknolojisiyle büyük katkılar sağlayan Toyota, hibrit, elektrikli ve yakıt hücreli araç teknolojilerinin yanı sıra yeni Plug-in Prius ile daha fazla alternatif sunmaya devam edecek.

2.0 LİTRELİK ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT

Plug-in Prius, yeni nesil hibrit sistemiyle sürüş deneyimini her açıdan daha ileriye taşıyor. Daha fazla güce ve daha yüksek verimliliğe sahip yeni Prius, TNGA 2.0l motoruyla 148 PS (120 kW) güç üretiyor. Yeni 160 PS’lik (111 kW) elektrik motoruyla birlikte ise toplamda 223 PS (164 kW) güce sahip. Yeni Prius, daha dinamik sürüşler sağlayan güç artışının yanı sıra günlük sürüşlerin çoğunu tam elektrikli modunda gerçekleştirecek şekilde tasarlandı. Yeni 13.6 kWh lityum iyon batarya sayesinde mevcut jenerasyona göre sıfır emisyonlu sürüşü, yüzde 50’nin üzerinde artırıldı. Maksimum enerji verimliliği için temiz enerji, aynı zamanda tavandaki opsiyonel güneş panelleriyle de sağlanabiliyor. Yeni hibrit ünitesiyle daha güçlü ve dinamik tepkiler veren yeni Prius, aerodinamik olarak revize edilen gövdeye sahip. Böylece daha iyi yakıt verimliliği, yol tutuş ve denge sağlanıyor.

COUPE BOYUTLARIYLA BÜYÜDÜ

Prius modelinin ikon haline gelen orijinal tasarımı, yeni nesille birlikte daha akıcı ve daha alçak bir siluetle evrimleşti. Sürüş yüksekliği 50 mm azaltılan yeni Prius’un, 50 mm daha uzun aks aralığı var. Uzunluğu önceki nesle göre 46 mm azaltılan yeni araç, 22 mm daha geniş oldu. Daha dinamik bir tasarımla öne çıkan yeni nesil Prius, ön tarafta farlara zarif bir şekilde entegre edilen çekiç başlı tasarıma ve arkada üç boyutla ışıklandırmaya sahip oldu.

YENİ İÇ HACİM

Kabin ise, çevre, sürüş modülü ve akan ön konsol ile üçe ayrılan “Ada Mimarisi” adı verilen temayla tasarlandı. Prius’ta sürücü ve yolcular için geniş bir yaşam alanı sunuluyor. Yüksek kaliteye sahip malzemeler, dinamik hisse sahip bir tasarımla harmanlanıyor. 7 inç TFT LCD sürücü göstergeleri sürücünün rahatça görebileceği şekilde konumlandırılırken, yeni tasarlanan orta konsol ise, kabin konforunu öne çıkarıyor. Yeni merkezi ekran sürücünün görüş açısını iyileştirecek şekilde yerleştirildi. Araçta yer alan ön konsol ışıklandırmaları ise Toyota Safety Sense’in uyarılarıyla bağlantılı olarak çalışabiliyor ve renk değişimleriyle sürücüyü uyarabiliyor.